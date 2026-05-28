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Ucrania ataca con drones Tribunal Regional a 500 kilómetros al este de Moscú

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Moscú, 28 may (EFE).- Ucrania atacó este jueves con drones el Tribunal Regional de la ciudad de Nizhni Nóvgorod, ubicada a 500 kilómetros al este de Moscú, según informó el gobernador local, Gleb Nikitin.

"En Nizhni Nóvgorod resultó dañada la sede del Tribunal Regional", escribió en Telegram.

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Nikitin indicó que "esta mañana la región de Nizhni Novgorod fue atacada por drones, fueron derribados varios".

"Según datos previos no hay víctimas (...) En el lugar de los hechos trabajan los especialistas. Las defensas antiaéreas continúan trabajando. Los servicios de Emergencias trabajan intensamente. Pido conservar la calma y cumplir con las medidas de seguridad", concluyó.

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El canal ucraniano Exilenova+ publicó fotos y vídeos que muestran los daños ocasionados a la cúpula del edificio del Tribunal regional, ubicado en el centro de la ciudad.

El Ministerio de Defensa ruso informó a su vez de que las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron" durante la pasada noche 62 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov. EFE

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EFE

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