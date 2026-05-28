Temas del día de EFE News Latino del jueves 28 de mayo

IRÁN GUERRA

Washington - Estados Unidos e Irán cumplen tres meses de guerra con una frágil tregua marcada por nuevos ataques y acusaciones mutuas de violar el alto el fuego, mientras continúan las negociaciones para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

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CANADÁ HISPANOS

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Toronto (Canadá) - Ingenieros, especialistas en tecnología, abogados, consultores financieros y emprendedores hispanos se reunirán en Toronto este sábado en IMPULSA 2026, un evento que refleja cómo la comunidad latinoamericana en Canadá intenta convertir sus redes sociales en plataformas de integración profesional y económica.

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EEUU TELEVISIÓN

Miami - Veinticinco años después de revolucionar la televisión y la industria musical en España, 'Operación Triunfo' prepara su desembarco en Estados Unidos de la mano de Telemundo, que estrenará a principios de julio la primera edición del formato en el país con la promesa de encontrar a "la próxima estrella latina".

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EEUU MÚSICA

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Miami - La cantante mexicoestadounidense Lila Downs lanza su nuevo álbum 'Cambias mi mundo', mientras celebra que la cultura mexicano esté "ganando respeto" en Estados Unidos y su próxima actuación en la inauguración del Mundial de Fútbol, un mundo donde "no pertenece".

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MARYLIN MONROE

Los Ángeles - La figura de Marilyn Monroe regresa al primer plano con una exposición que analiza cómo moldeó su imagen pública para celebrar el centenario de su nacimiento. La muestra exhibe cientos de objetos originales y cartas personales, como el famoso vestido rosa de 'Gentlemen Prefer Blondes' (1953).

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AGENDA INFORMATIVA

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Washington.- EEUU PIB.- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,4 % en el primer trimestre del 2026 respecto al último del año pasado, lo que representa una revisión a la baja con respecto al 0,5 % de la estimación anterior, mientras que la economía estadounidense se expandió un 1,6 % a ritmo anualizado.

Washington.- IRÁN GUERRA.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne en Washington con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (foto) (video)

Toronto (Canadá).- CANADÁ EEUU.- Paso a paso, Canadá está rompiendo su histórica dependencia militar y comercial de Estados Unidos, con decisiones como la compra de aviones de alerta a Suecia y la venta de gas natural licuado a Alemania ante la incertidumbre creada por Donald Trump hacia sus principales aliados.

Washington.- LATINOAMÉRICA MUJERES.- La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo García, participa en la cuadragésima asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) sobre derechos económicos para la autonomía y poder de negociación.

Nueva York.- FÚTBOL MUNDIAL TURISMO.- NYC Tourism + Conventions, en colaboración con el American Museum of Natural History y el comité anfitrión del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey, presenta las últimas novedades sobre la oferta turística y de actividades en los cinco distritos de cara al Mundial.(foto) (video)

EFE News Latino

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