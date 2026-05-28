Taipéi registra la temperatura más alta de su historia en mayo con 38,3 ºC

Taipéi, 28 may (EFE).- Una estación meteorológica de Taipéi registró este miércoles por la tarde temperaturas de hasta 38,3 ºC, el valor más alto experimentado en la capital taiwanesa desde que comenzaron a realizarse mediciones en 1896, informó este jueves la agencia de noticias CNA.

En declaraciones recogidas por este medio, Tseng Chao-cheng, de la Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán, señaló que esta temperatura se registró en la estación del distrito de Zhongzheng (centro de la ciudad) poco antes de las 15:00 horas (07:00 GMT) del miércoles.

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Esos 38,3 ºC superaron el anterior récord de 38,2º C establecido en dos ocasiones, el 28 de mayo de 2021 y el 27 de mayo de 2018, según el experto.

Tseng atribuyó este calor extremo a los efectos combinados de un sistema de alta presión en el Pacífico, la reducción de la nubosidad y las corrientes de aire descendentes provocadas por los vientos del suroeste, que elevaron las temperaturas en toda la cuenca de Taipéi.

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Por su parte, Lin Tzu-ping, director del Laboratorio de Edificación y Clima de la Universidad Nacional Cheng Kung, advirtió de que el efecto de "isla de calor urbana" de Taipéi se ha vuelto cada vez más grave, con temperaturas nocturnas que se mantienen "peligrosamente altas" en las zonas con mayor densidad de construcciones.

La capital no fue el único punto donde se dejó sentir el calor en la isla: el distrito de Yujing, en la ciudad sureña de Tainan, registró temperaturas de hasta 39,8 ºC el miércoles, mientras que en el barrio de Xindian, en Nuevo Taipéi, el mercurio alcanzó los 39,6º C, según datos de la CWA.

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El organismo meteorológico mantenía este jueves diecisiete alertas por altas temperaturas en distintos puntos de Taiwán, incluidas advertencias rojas -el nivel más elevado- en Tainan y en el condado oriental de Hualien, donde el termómetro superará los 38º C por tercer día consecutivo. EFE