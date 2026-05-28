Sheila Casas, a corazón abierto: de sus 'cuñadas' Ana Mena y Melyssa Pinto, a su nula relación con Álvaro Escassi

Alejada de los focos desde su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi en junio de 2025 tras 9 meses de intensa y mediática relación que no superó el paso del jinete por 'Supervivientes', Sheila Casas ha reaparecido este miércoles en la exclusiva fiesta que Mó de Multiópticas ha celebrado en su 'Casa Mó' para presentar su nueva colección y, además de revelar que no tiene ningún tipo de contacto con el ex de María José Suárez, se ha sincerado como nunca sobre su familia, hablando por primera vez a corazón abierto de qué opina de las famosas novias de sus hermanos Mario y Óscar, la influencer Melyssa Pinto y la artista Ana Mena.

En un evento con claro sabor a verano, la creadora de contenido ha adelantado que entre sus planes para estas vacaciones está hacer el viaje familiar que cada año se regalan para pasar tiempo juntos y desconectar de sus frenéticas agendas profesionales. "Estamos decidiendo el destino porque aún no lo tenemos claro. Es difícil cuadrar fechas entre todos, pero lo importante es el cariño y que sea en familia" nos ha contado, reconociendo que si son una piña es gracias a sus padres: "Es una cosa de ellos, que van creando como ese núcleo familiar, esa unión, que es un esfuerzo de ellos. Ellos son los que nos dicen, vamos a hacer ese viaje nosotros y a la familia para seguir unidos, para pasar tiempo juntos. Yo creo que ese trabajo de mis padres, que son maravillosos, increíbles" ha expresado con orgullo.

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Una familia en la que ya están completamente integradas Melyssa Pinto y Ana Mena, para las que no tiene más que buenas palabras. "Cuando llevas un tiempo y ya es algo serio -Óscar y la cantante malagueña están a punto de cumplir dos años de amor, y Mario y la influencer de origen portugués celebraron su primer aniversario en marzo- ya al final haces la presentación familiar. Tenemos mucha suerte porque sobre todo son muy buenas personas las dos. Bueno, las tres, que tengo tres cuñadas (en referencia a la novia de Christian Casas). Entonces son muy buenas personas. Dulces, simpáticas, trabajadoras. Quieren mucho a mis hermanos, así que yo estoy feliz de la vida" confiesa, confirmando que además de familia también son amigas para ella.

Soltera y sin compromiso, Sheila desvela que "estoy más liberada, como en mi momento de paz, tranquilidad, en otra etapa, de aprendizaje de uno mismo" y que "aunque siempre como que te apetece tener pareja, también hay una parte que no". "Tengo ganas porque yo siempre he sido de tener pareja, pero también tengo tanta paz mental, que es que estoy muy bien, la verdad. Me da miedo luego que me la vengan a quitar" ha expresado con sinceridad.

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Y aunque asegura que es "cero rencorosa", no ha dudado en admitir que, a diferencia de con el resto de sus ex con los que se lleva muy bien, no tiene ningún tipo de relación con Escassi desde que lo dejaron: "O sea, no nos llevamos mal, no nos llevamos. No tenemos contacto, pero porque no se ha dado, o sea, al final tenemos vidas distintas".

"Pero me encantaría saber de él. Yo le tengo muchísimo cariño, igual que yo creo que él a mí. Pero desde que hablamos en su momento ya no. Yo creo que estamos muy bien cada uno por su camino" ha zanjado cerrando la puerta a cualquier tipo de reconciliación.

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