Principales titulares de los periódicos para el jueves 28 de mayo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
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-- "El juez sostiene que el PSOE pagó para torpedear investigaciones"
-- "Sánchez ordena resistir en otro día de convulsión para los socialistas"
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EL MUNDO
-- "El PSOE persiguió a la UCO, jueces y fiscales "por orden del 'one'""
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-- "Sánchez se atrinchera: "La investigación no impugna al Gobierno""
ABC
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-- "TODA LA CORRUPCIÓN ES DE SÁNCHEZ"
-- "El PSOE pagó una trama contra jueces y policías para proteger al presidente"
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LA VANGUARDIA
-- "Sánchez rechaza elecciones mientras la Guardia Civil entra en la sede del PSOE"
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-- ""Sentía un vacío gigante y hoy estoy llena de amor""
LA RAZÓN
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-- "La caja del PSOE financió la ofensiva contra jueces incómodos"
-- "Florentino Pérez: "Mi misión es defender al Real Madrid""
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