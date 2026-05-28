Agencias

Principales titulares de los periódicos para el jueves 28 de mayo

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "El juez sostiene que el PSOE pagó para torpedear investigaciones"

-- "Sánchez ordena resistir en otro día de convulsión para los socialistas"

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EL MUNDO

-- "El PSOE persiguió a la UCO, jueces y fiscales "por orden del 'one'""

-- "Sánchez se atrinchera: "La investigación no impugna al Gobierno""

ABC

-- "TODA LA CORRUPCIÓN ES DE SÁNCHEZ"

-- "El PSOE pagó una trama contra jueces y policías para proteger al presidente"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez rechaza elecciones mientras la Guardia Civil entra en la sede del PSOE"

-- ""Sentía un vacío gigante y hoy estoy llena de amor""

LA RAZÓN

-- "La caja del PSOE financió la ofensiva contra jueces incómodos"

-- "Florentino Pérez: "Mi misión es defender al Real Madrid""

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