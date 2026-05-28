Pedro Bravo, Gustavo Faverón y Aina S. Erice, entre los invitados del Centro Andaluz de las Letras en junio

El Centro Andaluz de las Letras, de la Consejería de Cultura y Deporte, propone seis encuentros literarios en Málaga a lo largo de junio. El cartel lo componen el escritor y periodista Pedro Bravo, el novelista peruano Gustavo Faverón, la bióloga Aina S. Erice, la escritora, periodista y activista mexicana Lydia Cacho, el escritor irlandés de novela negra John Connolly y la periodista Marta Sader.

Todos los encuentros y diálogos se realizarán en la sede malagueña del Centro, en la calle Álamos, salvo el de John Connolly, previsto en el Museo Picasso Málaga, entidad colaboradora de la actividad. El acceso a todas las actividades será libre y gratuito hasta completar el aforo, según ha informado la Junta en un comunicado.

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La programación comienza con una nueva sesión del ciclo 'Pensar en compañía', que contará con la participación de Pedro Bravo en relación con su ensayo 'Antes todo esto era ciudad' --Editorial Debate--.

El periodista y escritor, que lleva años investigando y reflexionando sobre temas sociales, medioambientales y culturales, analiza en su libro cómo las urbes modernas se han transformado en productos pensados para turistas e inversores, en lugar de ser espacios habitables para los vecinos.

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Le acompañará en su exposición el arquitecto Kike España, graduado en la UMA e investigador del Derecho a la Ciudad desde un marco transdisciplinar. La cita será el martes 2 de junio a las 19,30 horas en el Centro Andaluz de las Letras.

Le sigue una cita internacional con el escritor peruano Gustavo Faverón sobre su último libro, 'Madame Vargas Llosa' --editorial Fulgencio Pimentel--, en conversación con el escritor Felipe R. Navarro. La obra es una novela corta, satírica y metanarrativa sobre una mujer que recorre Río de Janeiro afirmando ser el célebre Premio Nobel peruano.

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Esta publicación supone el regreso a las librerías de un referente de las letras hispánicas tras sus aclamadas novelas 'Vivir abajo' y 'Minimosca' La actividad está prevista el lunes 8 de junio a las 19,30 horas en el mismo espacio.

La literatura, la naturaleza y la humanidad se dan la mano en la conversación de Aina S. Erice, divulgadora y bióloga que ha escrito 'El jardín de los dioses. Una historia vegetal de la espiritualidad' --Editorial Ariel--, ensayo que explora el vínculo profundo entre el reino vegetal y el desarrollo de las creencias, mitos y prácticas espirituales de la humanidad a lo largo de la historia.

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El encuentro se enmarca dentro del ciclo 'El bosque en el fin de los tiempos' coordinado por el escritor y gestor cultural Héctor Márquez, creador del proyecto Aula Savia. En este ciclo el Centro recibirá a autores de libros que regresan al bosque como metáfora esencial de la Natura, como única certeza de la supervivencia de la Humanidad.

Ambos conversarán sobre la obra el martes 9 de junio a las 19,30 horas, y pasarán por el Centro filósofos, poetas, científicos, antropólogos, narradores, educadores, biólogos y divulgadores destacados que conversarán con Márquez, sobre cómo la biofilia o la vegetofilia pueden dar esperanza y alumbrar el futuro.

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La programación continúa con la premiada periodista mexicana Lydia Cacho y su última novela, 'Un halcón bajo mi ventana' --Editorial Lumen--, un homenaje a la voz de las niñas y de todas las mujeres que abrieron camino en la lucha por un mundo más justo.

Cacho, reconocida mundialmente por su defensa de los Derechos Humanos y por la investigación de crímenes y de explotación sexual en todo el mundo, narra en su novela la transformación política y personal de una adolescente en el México de finales de los sesenta y principios de los setenta.

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La también periodista Paula Peralta, directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga, acompañará a la autora el próximo miércoles 10 de junio a las 19,30 horas.

La última cita internacional del mes la protagoniza el autor irlandés John Connolly, un referente de la novela negra con 23 títulos protagonizados por el detective Charlie Parker.

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Llega a Málaga con una nueva entrega de las investigaciones de este personaje, titulada 'Hijos de Eva' --Editorial Tusquets-- donde ofrece un thriller de acción que se desmarca de los tintes sobrenaturales habituales para adentrarse de lleno en los cárteles y el tráfico de personas.

El encuentro, programado dentro del ciclo 'Círculo Negro' del Centro Andaluz de las Letras, contará con la participación del profesor de la Universidad de Málaga Carlos Pranger el jueves 18 de junio a las 19 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso de Málaga.

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Finaliza el programa un encuentro con la periodista Marta Sader sobre su ensayo 'Espiritualidad líquida. Misticismo pop en la era del yo' --editorial Debate--. Sader dialogará con Eva Morell sobre los detalles del libro el martes 30 de junio a las 19,30 horas en el Centro Andaluz de las Letras.

La autora explora el auge de las nuevas creencias esotéricas, el misticismo mainstream y el digital, en una sociedad marcada por la precariedad y la incertidumbre; una herramienta imprescindible para comprender por qué en la era del yo, la espiritualidad vuelve a ocupar el centro de nuestra vida.