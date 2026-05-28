Ministro de Defensa ruso visita por segunda vez en una semana las tropas rusas en Ucrania

Moscú, 28 may (EFE).- El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, inspeccionó la comandancia de la agrupación militar Zapad (Occidente) que combate en Ucrania, la segunda visita de este tipo en una semana tras reunirse el pasado lunes con los mandos de la agrupación militar Vostok (Oriente), según informó hoy el mando militar ruso.

"El ministro de Defensa ruso, Andrei Beloúsov, celebró una reunión en el puesto de mando de la agrupación militar Zapad, donde escuchó informes de la comandancia sobre la situación actual en su zona de responsabilidad", señaló la entidad en su canal de MAX, el Telegram ruso.

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Defensa acompañó la nota con un vídeo que muestra la reunión del titular con los comandantes de la agrupación militar, modelos de drones utilizados por las fuerzas rusas y drones ucranianos derribados por los militares rusos.

Según la dependencia castrense, el coronel general Serguéi Kúzovlev, comandante de la agrupación, presentó un reporte al jefe del departamento militar ruso sobre "la acción de los militares rusos en la línea del frente y de las acciones enemigas".

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Beloúsov también escuchó informes sobre las particularidades del uso en el campo de batalla de los drones rusos de asalto e inteligencia, así como de los drones modernizados por los propios militares para llevar provisiones y pertrechos a los grupos de asalto en primera línea, señaló la entidad.

"El ministro de Defensa ordenó incrementar la eficacia del uso de los drones de asalto para aniquilar las fuerzas vivas y las máquinas de combate enemigas, y elevar la velocidad de avance de las unidades de la agrupación en todos los sectores", añadió el comunicado.

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Finalmente, el ministro condecoró a los militares más destacados en este sector del frente. EFE

(Vídeo)

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