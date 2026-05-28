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El Levante UD anuncia la marcha de José Luis Morales, que finaliza su etapa como "leyenda y símbolo" del club

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El Levante UD y el delantero español José Luis Morales han decidido separar sus caminos tras la finalización de la relación contractual del futbolista, que concluye de este modo una dilatada trayectoria en la entidad de Orriols, convertido en "leyenda y símbolo del levantinismo", informó este jueves el club granota.

"El Levante UD y José Morales separan sus caminos. El jugador finaliza su etapa granota convertido en leyenda y símbolo del levantinismo", anunció el club a través de un comunicado publicado en su red social.

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Morales pone fin a su etapa en el conjunto valenciano tras "lograr varios hitos". El 'Comandante' se despide como el jugador con más encuentros disputados (377) en el club desde la fusión de 1939, el máximo goleador histórico (84) de la entidad tanto en Primera como en Segunda División, después de lograr dos ascensos a la máxima categoría con la camiseta granota.

La relación entre el atacante y el club granota comenzó en el año 2011, cuando se incorporó a la disciplina del filial, el Atlético Levante UD. Tras una cesión en la SD Eibar -donde logró un ascenso a Primera División-, regresó a Orriols para consolidarse como "una de las piezas más importantes de la plantilla, portando el brazalete de capitán y convirtiéndose en el referente del equipo".

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