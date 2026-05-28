Ministra portavoz pide "dejar trabajar a la Justicia" y reivindica la "estabilidad" para rechazar un adelanto electoral

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha llamado este jueves a "dejar trabajar a la Justicia", al tiempo que ha reivindicado la "colaboración" con dicho sistema y la "estabilidad" como un valor a preservar y que le lleva a no ser favorable a un adelanto de la convocatoria de las elecciones generales que tocarían el próximo año 2027.

Son mensajes que la ministra ha trasladado en una atención a los medios en Málaga, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las investigaciones judiciales en torno al PSOE que han provocado la imputación, entre otros, de la gerente del partido, Ana María Fuentes, y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por presuntamente crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el PSOE.

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En este contexto, Elma Saiz ha reivindicado la "colaboración con la Justicia" como algo "muy importante", así como ha abogado por "dejar trabajar a la Justicia", y ha subrayado que desde el Gobierno mantienen una actitud de "tolerancia cero con la corrupción" y de "colaboración total con la justicia", que es el poder al que ahora "le toca trabajar", según ha incidido.

Dicho esto, la ministra ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha puesto encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción con medidas concretas", y en ese punto ha indicado que ella es "muy consciente de que, efectivamente, la ciudadanía se desafecta" y "se aleja de la política", pese a la "importancia" que ésta tiene "para dar respuesta a los desafíos de la gente", según ha remarcado.

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"Es el tiempo de colaboración con la Justicia y de respetar el trabajo de la Justicia", y "eso no es un eslogan vacío, es una realidad", ha continuado la ministra, quien a preguntas de los periodistas sobre los planteamientos de quienes reclaman un adelanto de la convocatoria electoral ha querido "poner en valor la estabilidad" del actual Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Así, ha defendido que la estabilidad "está siendo la herramienta fundamental para hacer crecer" en España, un país que, según ha valorado, ha "superado la barrera de los 22,4 millones de trabajadores", y donde, "gracias" a la "apuesta decidida" del Gobierno por la "lucha contra el cambio climático, el 60% del precio de la electricidad viene de energías renovables".

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La ministra ha reivindicado también el "Plan de acción social del clima" presentado "esta misma semana" con "más de 9.000 millones de euros para acompañar a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables, en esa transición ecológica".

Elma Saiz ha presumido también de la "política migratoria" del Gobierno de España, que "sin duda alguna tiene mucho que ver con el buen desempeño económico", que se refleja en que este país "está creciendo más" que otros de su "entorno", según ha destacado para poner de relieve que "esa es fundamentalmente la política" que está llevando a cabo el Ejecutivo "gracias a la estabilidad y al trabajo" que viene desempeñando.

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"HOJA DE RUTA" AL MENOS "HASTA 2027"

Según ha advertido, el Gobierno "tiene una hoja de ruta muy clara que va hasta el 2027", cuando tocarían las próximas elecciones generales, según ha recordado la ministra, que ha avisado que desde el Ejecutivo van a "trabajar para que también después" de esa fecha sigan "teniendo la confianza de la ciudadanía" para que se pueda seguir hablando de "un país que crece, en el que se reducen las brechas de pobreza", y "en el que se trabaja para mejorar la vida de la gente, que es el objetivo y el centro de las políticas de este Gobierno", según ha proclamado.

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La portavoz ha contrapuesto la "estabilidad" del Gobierno de España con la de "otros países" de su entorno en los que "no pueden hablar de esa estabilidad".

Tras admitir que "la composición del Congreso de los Diputados la deciden los españoles" en elecciones, Elma Saiz ha señalado también que el Gobierno del PSOE y Sumar, que no cuenta con mayoría absoluta en las Cortes Generales, "está buscando, tejiendo acuerdos y mayorías" con diferentes grupos políticos "siempre con el objetivo de mejorar la vida de la gente".

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En esa línea, ha descrito al de Pedro Sánchez como "el Gobierno del diálogo", y ha insistido en la idea de que es el Ejecutivo que va a "seguir trabajando con la mirada puesta en 2027 y más allá, buscando la confianza de la ciudadanía", con "políticas que hacen crecer" a España con "un buen desempeño económico, rompiendo mantras".

"Sabemos gestionar la economía con responsabilidad fiscal, pero sin dar ni un solo paso atrás en protección social", ha presumido también la ministra portavoz, que en ese punto ha reivindicado también el "paquete de ayudas de 5.000 millones de euros" que ha impulsado el Gobierno, "el paquete más importante de toda la Unión Europea para dar respuesta a los efectos de la guerra", según ha subrayado.

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De esta manera, la portavoz ha dicho que respeta "las declaraciones de los diferentes líderes políticos", pero "no comparte" las que apuestan por un adelanto electoral, porque la estabilidad es "la herramienta fundamental para seguir haciendo política" que dé "respuesta a los desafíos de la ciudadanía, que no son pocos", según ha apostillado Elma Saiz para finalizar.