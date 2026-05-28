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Martín Presa: "Me hubiese gustado que Iñigo Pérez hubiese seguido toda la vida, como Simeone en el Atleti"

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El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, reconoció que le "hubiese gustado" que el técnico Iñigo Pérez "hubiese seguido toda la vida" en el conjunto madrileño, en un proyecto "como el de Simeone en el Atlético de Madrid", en medio de los rumores sobre el futuro del actual entrenador navarro.

"Claro que da pena, porque tenemos un grupo fantástico. Iñigo es buen entrenador, es buena persona. A mí me hubiese gustado que hubiese seguido toda la vida, en un proyecto como el de Simeone en el Atleti. Pero al final cada uno toma las decisiones", señaló el dirigente en declaraciones a 'El Desmarque' recogidas por Europa Press.

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Tras perder la final de la Conference League por 1-0 ante el Crystal Palace, el presidente de la entidad rayista reivindicó que "el Rayo, el escudo está por encima de todos". "El Rayo tiene el año que viene que volver a plantear un buen proyecto. Primero para mantenerse en Primera División y segundo para cuando podamos volver a intentar alcanzar nuevas cuotas de estas", añadió.

El contrato de Iñigo Pérez con el Rayo Vallecano concluye el próximo 30 de junio, mientras varias informaciones sitúan al técnico navarro en el Villarreal CF, que no contará ya con Marcelino García Toral, a partir de la próxima temporada.

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