La estadounidense Serena Williams, en conversaciones para regresar al tenis con 44 años

La extenista estadounidense Serena Williams estaría en conversaciones para protagonizar el próximo mes en el Queen's Club de Londres un regreso sorprendente al tenis profesional, según ha avanzado este jueves su compatriota y también extenista Andy Roddick en su pódcast.

Los rumores sobre un posible regreso de Serena Williams, 23 veces campeona de 'Grand Slam', han sido constantes desde que se reveló el pasado diciembre que se había reincorporado al programa antidopaje, un requisito previo para volver a jugar en el circuito de la WTA.

PUBLICIDAD

Ella intentó desmentir inmediatamente esa idea. Pero en el pódcast 'Served', presentado por Andy Roddick, exnúmero 1 mundial y buen amigo de Williams, ha informado de que la vuelta de ella puede ser inminente.

Así, la estadounidense tendría previsto jugar con la canadiense Victoria Mboko durante el HSBC Championships de Queen's, que comienza el 8 de junio, y el 'Daily Telegraph' también ha señalado que la tenista de 44 años había solicitado una invitación para ese cuadro de dobles.

PUBLICIDAD

La Lawn Tennis Association, organizadora de ese torneo, no ha hecho comentarios, pero un portavoz del de Wimbledon ha afirmado que el All England Club celebrará una reunión para decidir las invitaciones y que la primera tanda se anunciará en la semana del 15 de junio.

Williams no ha disputado ningún partido desde su brillante despedida en el US Open de 2022; deliberadamente no dijo que se retiraba, sino que describió su salida del circuito como una "evolución". Al año siguiente dio a luz a su segunda hija y recientemente ha hablado del peso perdido.

PUBLICIDAD

Si Williams vuelve a jugar en Reino Unido, será una de las noticias deportivas más importantes del año y, además, se especula con que la heptacampeona de Wimbledon podría plantearse también jugar individuales.

Durante el torneo de Roland Garros que se está disputando estos días en París (Francia), a Naomi Osaka se le preguntó si esta noticia era buena. "La verdad es que no me importa el tenis. Creo que es bueno para mí. Me va a entretener mucho", respondió la japonesa al respecto.

PUBLICIDAD

"Creo que atraerá a gente a ver el tenis, ya que siempre trae público consigo. Así que creo que es bueno", añadió. "Voy a estar pendiente del primer partido, sin duda. Creo que mucha gente lo estará. Todo el mundo sabe que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir cuando era pequeña, así que va a ser genial volver a verla en las pistas", zanjó Osaka.