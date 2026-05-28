Agencias

Al menos 16 niñas muertas y 74 heridas al incendiarse un internado de una escuela en Kenia

Guardar

Nairobi, 28 may (EFE).- Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), confirmó la Policía.

Otras 74 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 04:30 hora local (01:30 GMT) y cuyas causas aún se desconocen, según un informe de la Policía publicado por medios locales.

PUBLICIDAD

En el internado, que daba alojamiento a 220 estudiantes de educación secundaria, se han desplegado efectivos del servicio de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y la Cruz Roja, entre otros servicios de emergencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Incautan el 'tesoro' del fallecido mafioso Messina Denaro en paraísos fiscales y España

Infobae

Kallas alerta de la “trampa” de Rusia sobre quién representaría a la UE en negociaciones

Infobae

Ministro chino de Defensa no irá al foro de Seguridad en Singapur por segundo año seguido

Infobae

China califica de "medida proteccionista" el "reequilibrio comercial" que busca la UE

Infobae

Corea del Sur pide ayuda a Singapur para fomentar el diálogo intercoreano

Infobae