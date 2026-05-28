Imputada otra mujer australiana procedente de Siria por sus vínculos con Estado Islámico

La Unidad Conjunta Antiterrorista del estado de Victoria, en el sureste de Australia, ha imputado este jueves por terrorismo a otra de las mujeres australianas que han regresado durante los últimos meses al país procedentes de Siria, donde se habrían unido al grupo terrorista Estado Islámico.

La Policía, que ha confirmado los cargos en un comunicado, ha manifestado que la mujer, de 34 años, tendrá que personarse a lo largo de la jornada ante un tribunal de la ciudad de Melbourne. Los cargos que se le imputan podrían acarrear una pena máxima de diez años de cárcel.

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Su imputación ha tenido lugar tras una serie de redadas realizadas en Broadmeadows y Fitzroy North, donde se han incautado además aparatos electrónicos, documentos y fotografías, entre otros objetos que quedarán ahora a disposición del forense para ser examinados.

Las investigaciones apuntan a que la mujer viajó a Siria entre 2013 y 2014 junto a varias personas para unirse a Estado Islámico. Junto a ellas viajaba un hombre que e encuentra encarcelado en una prisión del país de Oriente Próximo, según estas informaciones.

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La mujer australiana fue detenida en marzo de 2019 y fue puesta bajo custodia junto a otras familias del campo de refugiados de Al Hol. Posteriormente, viajó hasta Australia junto a otra mujer en septiembre de 2025.

En las últimas tres semanas, cuatro mujeres han sido imputadas por terrorismo, crímenes de lesa humanidad o delitos de esclavitud en relación con su traslado a Siria.

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La subcomisaria de la Policía Federal de Australia, Hilda Sirec, ha afirmado que estas operaciones "son complejas", pero ha destacado que los agentes "cuentan con una amplia experiencia y están comprometidos con la seguridad de la comunidad".

"Es importante señalar que un período sin que se presenten cargos no significa que las investigaciones hayan concluido. Las investigaciones continúan sobre todas las mujeres adultas que han regresado recientemente de los campamentos sirios", ha aclarado.

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