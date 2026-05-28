Fiscalía israelí procesa a asesor de Netanyahu en caso Bibileaks por filtrar información

Jerusalén, 28 may (EFE).- La Fiscalía israelí procesó este jueves a Jonathan Urich, asesor del primer ministro Benjamín Netanyahu, por los delitos de "proporcionar información confidencial con la intención de perjudicar la seguridad del Estado, posesión de información confidencial y destrucción de pruebas" en el llamado caso Bibileaks.

"La Fiscalía del Distrito Central informó a los abogados de Jonathan Urich de que la Fiscalía General y la Fiscalía del Estado han decidido procesarlo por su participación en el caso Bild, luego de que sus alegaciones fueran rechazadas en una audiencia", según un comunicado difundido por la Fiscalía General de Israel.

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La Fiscalía se refiere así a una de las filtraciones investigadas en el caso Bibileaks, que trata el presunto uso de documentos secretos militares desde el entorno del primer ministro israelí

Urich, a quien el diario israelí Haaretz sitúa como asesor estratégico de Netanyahu y también director de campaña del partido Likud, participó presuntamente en la filtración en septiembre de 2024 de información militar clasificada al periódico alemán Bild, a fin de influir en la opinión pública contra un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

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El documento filtrado, que se presentó con información manipulada, daba entender que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, conspiraba para escapar junto a rehenes israelíes de Gaza por el corredor Filadelfia, la divisoria entre la Franja y Egipto, lo que Netanyahu usó para insistir en la necesidad de mantener de forma indefinida la toma militar de esa frontera y no firmar una tregua con Hamás.

Según adelantó la Fiscalía cuando anunció en julio de 2025 su intención de procesarlo, Urich pretendía divulgar esta información para "influir en la opinión pública sobre el primer ministro y cambiar el discurso sobre el asesinato de los seis secuestrados en agosto de 2024", supuestamente ejecutados por Hamás cuando las tropas se acercaron a donde estaban retenidos en Rafah, en el sur de Gaza.

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Eli Feldstein, exportavoz y exasesor de Netanyahu, fue arrestado a su vez el 27 de octubre de 2024 y también ha sido acusado por la transferencia de información clasificada con la intención de perjudicar la seguridad del Estado, posesión ilícita de la misma y obstrucción a la justicia. EFE