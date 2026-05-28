Entrenador del Valencia: “Montero es un magnífico profesional y está centrado en nosotros”

Valencia (España), 28 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket español, Pedro Martínez, habló sobre los rumores que sitúan la próxima temporaa al dominicano Jean Montero en Olympiacos, proclamado el pasado domingo campeón de la Euroliga, y ensalzó el trabajo y la actitud del escolta durante estos días en los que ha sido foco de los rumores de mercado.

“Montero es un magnífico profesional, es súper ganador y es un jugador impresionante. No tengo nada malo que decir de él. Supongo que estará hablando con su entorno sobre esto, pero lo veo muy centrando. Estoy encantado de ser el entrenador de Jean Montero y de los otros jugadores que tengo”, explicó Martínez este jueves en rueda de prensa.

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El técnico catalán reconoció que no ha hablado con Montero sobre su futuro: “No tengo nada que hablar con él de eso. Lo que hablamos es de su juego, de que vaya mejorando en defensa, de crear situaciones para su talento… Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro”.

“Me gustaría seguir entrenándolo el año que viene, pero si él se va, el Valencia Basket seguirá existiendo. El club siempre va a estar por encima de todos”, insistió.

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En líneas generales, Martínez rechazó hablar de futuro: “Yo quiero vivir en el presente porque el futuro es una incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar y de todo lo que se dice, habrá algunas cosas que son verdad y otras no. Tenemos que tratar de estar lo más centrados posibles en el presente, tanto club, jugadores y aficionados”. EFE

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