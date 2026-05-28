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EE.UU derriba drones y ataca instalaciones militares en el sur de Irán

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Washington, 27 may (EFE).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este miércoles un instalación militar del sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en "defensa propia", de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.

Estados Unidos habría derribado los drones lanzados por Teherán al tratarse de una "amenaza" contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses. EFE

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