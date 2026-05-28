Carmen Borrego, dolida, responde al dardo de Carlo Costanzia a su hijo y advierte: "Aquí participamos todos"

Cuando parecía que la paz había vuelto a instalarse en el clan Campos después de meses marcados por las polémicas familiares, la reaparición de Alejandra Rubio en '¡De viernes!' dos meses después de su retirada ha reabierto viejas heridas. Y es que después de que la hija de Terelu Campos asegurase en su entrevista que había invitado a todos, incluido José María Almoguera, a la presentación de su libro en la Feria del Libro, el hijo de Carmen Borrego revelaba que su prima no había contestado al mensaje de su madre pidiéndole que invitase a sus primos, y que a él no le había llegado el flyer hasta el sábado, horas después de que su prima hablase de este asunto en televisión. Y, dolido, expresaba en 'El tiempo justo' que no entendía qué le pasa a la novia de Carlo Costanzia con él, lamentándose de que parece que es como si no formase parte de su familia.

Unas declaraciones a las que reaccionaba el hijo de Mar Flores afirmando que aunque José María es "buen tío", "siempre se enfada con todo" lo que tiene que ver con Alejandra. "Podría alegrarse por algo" ha sentenciado.

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Este miércoles Carmen Borrego se ha sentado en el plató del programa presentado por Joaquín Prat y, al escuchar el dardo del yerno de Terelu no ha dudado en dar la cara por su hijo sin disimular su hartazgo: "Gracias a Dios, José se enfada muy poco. Jamás he hablado de la pareja de mi sobrina y no lo voy a hacer hoy. No me corresponde y siempre he intentado ser lo más discreta posible, no lo conozco como para juzgarlo".

Y admitiendo que le parece "un puñal" para José María cuando "no ha hecho nada", ha devuelto el zasca a Alejandra y Carlo al apuntar rotunda que "me molesta que siempre se diga que es él quien está en un plató de televisión cuando aquí participamos todos" y no son ellos los únicos que contestan a las preguntas que les hacen sobre su familia.

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"Esto se debe terminar. Quien no quiera a mi hijo en su familia que no me quiera a mí tampoco", ha expresado en clara referencia al problema que su sobrina tiene con su primo y que Carmen, dolida, no acaba de entender. "Alejandra tiene un conflicto con José María y él intenta no incendiar como hago yo. Siempre he intentado mediar, no tengo problema con nadie, no molesto a nadie y dejo a cada uno que viva su vida" ha defendido.

"Lo que me molesta es que digan que mi hijo está en plató hablando, ella ahora puntualmente no está pero todos estamos en esto. No he tirado en contra de ellos ni estoy en contra de Alejandra y no hablo de su familia porque no he hablado nunca. La frase que decía mi madre, 'ellos tiene la pistolita de agua y no paran de disparar'... pero ojo que yo tengo la bomba atómica. Y no lo digo por ellos" ha advertido enfadada.

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Lo que sin embargo no ha querido aclarar tras el programa es si hablará con Terelu para tomar cartas en el asunto y que los primos firmen la paz o si, por el contrario, dejarán que Alejandra y José María lo solucionen por sí mismos. "Yo no tengo problema con nadie" ha zanjado con una sonrisa.