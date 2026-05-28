Asciende a 17 muertos, entre ellas tres niños y un militar, en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano

Al menos 17 personas, entre ellas tres niños y un militar, han muerto este jueves en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara el martes que sus fuerzas estaban recrudeciendo sus ataques contra el país vecino.

El Ejército libanés ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales que un soldado ha muerto en un ataque israelí contra un vehículo que circulaba en la carretera entre Zifta y Deir al Zahrani, con lo que ascienden a tres los militares libaneses muertos por bombardeos de Israel durante los últimos tres días.

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Asimismo, seis personas, entre ellas dos niños, han muerto en un bombardeo contra una vivienda en Adlun, en los alrededores de Sidón, mientras que otras tres han muerto en otro ataque contra Al Bas, cerca de Tiro, según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Por otra parte, otras tres personas han muerto en otro bombardeo en Qiya, cerca de Sidón. En esta última localidad, un ataque en las primeras horas de este jueves se ha saldado con al menos cinco muertos y una veintena de heridos, incluidos cinco niños, tal como han indicado las autoridades libanesas.

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En las últimas horas, han confirmado además la muerte de dos ciudadanos de nacionalidad siria, uno de ellos menor de edad, mientras circulaban en motocicleta cerca de un puesto del Ejército en Tiro.

Netanyahu aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.200 personas desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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