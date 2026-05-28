AMP. Aitana Bonmatí y Andrea Medina, novedades para los partidos ante Inglaterra e Islandia

El retorno de la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí y la lateral del Atlético de Madrid Andrea Medina son las principales novedades de la lista de 25 convocadas por Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional femenina de fútbol, para los partidos ante Inglaterra e Islandia, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027.

Como era de esperar, la triple Balón de Oro regresa a la campeona del mundo tras recuperarse tras la grave lesión que sufrió en la pierna antes del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones 2025 ante Alemania. La catalana, que ha estado cinco meses fuera de los campos por este motivo, volvió a jugar a principios de mayo y ha ido ganando minutos, siendo ya titular este miércoles ante la Real Sociedad en la Liga F Moeve y marcando además un gol, por lo que será un buen refuerzo para el duelo clave ante la campeona de Europa.

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"Aitana viene de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión de estar con nosotros, de sumarse a la concentración, de aportar, y nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas y estamos encantados de tenerla, así que me consta que está feliz de volver con la selección", señaló Sonia Bermúdez en rueda de prensa.

Con todo, la principal novedad en esta convocatoria es seguramente la de la defensa Andrea Medina. La lateral zurda del Atlético de Madrid, de 22 años, se estrena con la Absoluta, con la que podría debutar y ocupa el hueco de otra joven como Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), que había sido una de las habituales en ese puesto en las últimas listas de la entrenadora madrileña, pero que, tal y como confirmó esta, no podrá acudir por los exámenes de la PAU.

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"Lo consensuamos con ella en la 'ventana' anterior, aquí priorizamos mucho los estudios. Desearle toda la suerte, me dijo que iba a aprobar, y que pueda elegir para ser la mejor enfermera del mundo. Tiene mucho talento y ha hecho una temporada espectacular", explicó la entrenadora.

Esto provoca la entrada de Medina, que no continuará en el conjunto rojiblanco y que pugnará por un puesto con Olga Carmona (PSG) y Lucía Corrales (London City). La andaluza es otra más que tiene la oportunidad con la actual campeona del mundo después de formar parte del equipo que se proclamó campeón del mundo Sub-20 en el año 2022 como la delantera Salma Paralluelo (FC Barcelona) y la centrocampista Fiamma Benítez, también del Atlético de Madrid. Además, fue campeona de Europa Sub-19 ese mismo año y en 2023, en aquella ocasión a las órdenes de Sonia Bermúdez.

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"Conocemos muy bien a Medina desde las categorías inferiores y he tenido la suerte de coincidir con ella cuando entrené a la Sub-19. Es campeona del mundo Sub-20, ha ganado todos los títulos posibles en inferiores", detalló de la lateral, "una jugadora que se incorpora bien al ataque, tiene buena zurda y ha hecho una temporada espectacular".

Además, para Bermúdez, "a nivel defensivo es muy agresiva, es ganadora de duelos". "No estamos probando, creo que estamos trayendo a la que mejor está en cada momento. Este es el de Medina y desde aquí deseando verla también el lunes", remarcó.

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El resto de la lista de convocadas no varió mucho más respecto a la del pasado mes de abril, aunque además de Agirrezabala, se quedó fuera la centrocampista del Athletic Club Clara Pinedo por la entrada de Aitana Bonmatí.

La actual campeona del mundo suma nueve puntos en su grupo de clasificación, tres por detrás de Inglaterra a la que recibirá el viernes 5 de junio (21.00 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix necesitando ganar y por más de un gol para poder certificar el primer puesto el 9 de junio (21.00) en su último duelo de esta fase ante Islandia a domicilio. Las 25 convocadas se concentrarán directamente el lunes 1 de junio en Palma de Mallorca.

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--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

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DEFENSAS: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes, Mapi León y Ona Batlle (FC Barcelona), Olga Carmona (PSG), Jana Fernández (London City) y Andrea Medina (Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi y Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

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DELANTERAS: Athenea del Castillo y Eva Navarro (Real Madrid), Vicky López, Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (NJ/NY Gotham FC), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Lucía Corrales (London City).