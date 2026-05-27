Armenia niega haber recibido una carta con amenaza rusa de cortar suministros energéticos

Tiflis, 27 may (EFE).- Las autoridades armenias negaron hoy haber recibido una carta en la que Rusia amenaza al país caucásico con suspender los suministros de petróleo y gas en caso de que prosiga su acercamiento a la Unión Europea (UE).

"No hemos recibido ninguna carta o notificación al respecto", informó un portavoz del Ministerio de Administración Territorial e Infraestructura a la agencia Armenpress.

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El diario ruso Kommersant informó de que el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, envió el lunes una misiva a Armenia en la que advierte de la posibilidad de la denuncia unilateral del acuerdo de suministro de petróleo y gas, y también de la exportación de diamantes en bruto.

El argumento esgrimido por la carta es que la profundización de las relaciones entre el país caucásico y la UE pone en peligro el desarrollo de la cooperación con Moscú.

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En virtud del acuerdo suscrito en 2013, Armenia recibe en condiciones preferenciales y sin aranceles de Rusia el 85 % de sus importaciones de gas, dos tercios de sus productos petrolíferos y un 50 % de los diamantes.

El presidente ruso, Vladímir Putin, insinuó hace unas semanas que, en caso de que las relaciones bilaterales se enfríen, Armenia podría pagar no 177 dólares por cada mil metros cúbicos de gas, sino 600 dólares, como los europeos.

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Aunque sigue siendo muy dependiente de Rusia, el Gobierno armenio ha intentado en los últimos años diversificar sus fuentes de energía e incrementado las importaciones de combustible de Rumanía, Egipto y Bulgaria, y desde el pasado año de Azerbaiyán.

Debido a su acercamiento a Bruselas, el Kremlin adelantó que pondrá sobre la mesa este viernes el conflicto con Armenia en la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE), que integra a Rusia, Kazajistán, Armenia, Bielorrusia y Kirguistán.

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Aunque admitió que la UEE no incluye un procedimiento de expulsión, Moscú insiste en que Armenia se decida cuanto antes a qué unión quiere pertenecer a través de un referéndum.

Al respecto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, respondió este miércoles que el pueblo armenio "debe tener alternativa: pertenecer a la UEE o a la UE".

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"No soy yo quien decidirá, sino los ciudadanos de Armenia. Mi tarea es que exista una alternativa y ustedes le tienen", dijo en el marco de la campaña de los comicios legislativas, en los que buscará la reelección.

Aseguró que "aquellos socios que responden a esto con amenazas, incluso si son soterradas, actúan contra sí mismos. No ese lógico amenazar a Armenia con altos precios".

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Rusia ya ha prohibido en las últimas semanas las importaciones armenias de flores y agua mineral, suspendió las compras de vino y coñac a varias compañías, y amenaza con introducir sanciones a frutas y verduras.

En medio de las tensiones entre Armenia y Rusia y a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firmó el lunes en Ereván varios acuerdos bilaterales, lo que fue interpretado como un espaldarazo a Pashinián de cara a la votación del 7 de junio frente a la injerencia rusa. EFE

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