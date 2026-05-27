La Reina Letizia deslumbra en las Medallas al Mérito de las Bellas Artes con un impresionante vestido rojo de estreno

Los Reyes Felipe y Letizia se han desplazado este miércoles a Toledo para presidir una de sus citas ineludibles y favoritas del año, la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes con las que el Ministerio de Cultura ha distinguido en esta ocasión a personalidades como las actrices Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú, o Carmen Machi; la escritora Elvira Lindo; la comunicadora Eva Hache; la diseñadora Juana Martín; o los artistas José Mercé, Camela, y Los Planetas, en una ceremonia que ha tenido como escenario de excepción el emblemático Teatro Rojas de la ciudad castellana.

Una cita muy especial en la que, a la altura de la ocasión, la Reina ha apostado por su color fetiche y que siempre suele elegir en momentos importantes, el rojo pasión. Lejos de reciclar algún diseño de su vestidor como suele hacer en este tipo de actos para no eclipsar a los verdaderos protagonistas -los premiados- ha echado el resto y ha estrenado un impresionante vestido de inspiración oriental en su tono favorito.

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Un elegantísimo a la par que sobrio diseño de largo midi, manguita corta y pequeño escote en pico cruzado, que destaca por un detalle que marca la diferencia y aporta sofisticación a la prenda, una maxi lazada a la altura de la cintura que cae en vertical sobre la falda tipo evasé dotándola de movimiento. Su creadora, Sybilla, en la que ha vuelto a confiar para conseguir un look de diez.

Lo ha combinado con unos salones destalonados beige de tacón sensato y, prescindiendo de bolso en esta ocasión, ha completado su impresionante estilismo con unos discretos pendientes largos de oro blanco y diamantes, apostando por dejar su media melena suelta con raya al lado.

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