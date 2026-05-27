Enfrentamientos y detenidos en giras de campaña de Fujimori y Sánchez

Lima, 26 may (EFE).- Las giras de campaña de los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, por el interior del Perú registraron este martes enfrentamientos entre sus seguidores, así como la detención de al menos una persona armada cerca a un evento organizado para el candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú.

La derechista Keiko Fujimori visitó este martes la ciudad andina de Huancayo, como parte del último tramo de la campaña por la segunda vuelta presidencial, pero un grupo de manifestantes se reunió en la plaza Concepción para quemar las banderas y símbolos de su partido Fuerza Popular.

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Ante ese panorama, otro grupo de simpatizantes de Fujimori confrontó a sus opositores y se produjo un enfrentamiento, con lanzamiento de objetos y forcejeos, según mostraron las imágenes compartidas por los medios locales y redes sociales.

La Policía Nacional usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y detuvo a un número no precisado de participantes.

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Por su parte, el candidato Roberto Sánchez visitó la ciudad de Huaral, al norte de Lima, donde tenía previstas varias actividades de campaña, como parte de su gira proselitista, pero su personal de seguridad detectó a un hombre armado cerca de la concentración organizada para recibir al postulante izquierdista.

La Policía detuvo al sospechoso, de 61 años, con una pistola Glock, abastecida con 12 municiones sin percutir, y lo condujo a la comisaría de Huaral para ser investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, según reportó el portal de noticias Epicentro TV.

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Fujimori y Sánchez aceleran sus actividades de campaña por el interior del país, antes del debate presidencial que sostendrán el próximo domingo en Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a la segunda vuelta del 7 de junio que definirá al gobernante de Perú para el quinquenio 2026-2031.EFE