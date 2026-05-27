Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamás en el norte de Gaza

Al menos siete personas han muerto y más de 20 han resultado heridas, entre ellas dos menores, a causa de un bombardeo efectuado este miércoles por el Ejército de Israel contra ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

Fuentes médicas del Hospital Al Saraya, operado por la Media Luna Roja Palestina, ha informado de este balance de víctimas, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan atacado un bloque de viviendas situado en el centro de la citada localidad.

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Por su parte, un portavoz de las FDI ha anunciado en redes sociales el "reciente" bombardeo, asegurando que su objetivo son dos miembros "clave" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el norte del enclave.

Este mismo miércoles, Hamás ha confirmado la muerte del líder de su brazo militar, Mohamad Odé, en un bombardeo ejecutado en la víspera contra la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro ataque contra la Franja.

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El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el martes que al menos 906 personas han muerto y 2.747 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, antes de cifrar en más de 72.800 los muertos y 172.800 los heridos por la ofensiva desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.