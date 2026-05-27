El economista Bernardo Fontaine asume como presidente del directorio de cuprífera Codelco

Santiago de Chile, 27 may (EFE).- El economista chileno Bernardo Fontaine asumió este miércoles como presidente del directorio de la estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, tras ser designado hace dos semanas por el mandatario José Antonio Kast, y previo a la primera sesión de directorio que encabezará este jueves.

En su primera jornada de trabajo, Fontaine se reunió con el presidente ejecutivo de la minera estatal, Rubén Alvarado, en sus oficinas centrales, en Santiago, indicó en un comunicado la compañía.

PUBLICIDAD

Fontaine, que sustituye en el cargo a Máximo Pacheco, es un conocido economista de la Universidad Católica de Chile, asesor de empresas y exmiembro de la Convención Constituyente que en 2022 redactó una fallida propuesta de nueva constitución.

Pacheco, quien fue nombrado por la anterior administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), dejó su cargo el pasado lunes y esta semana también renunció al directorio de la filial Novandino Litio, denunciando presiones "partidistas".

PUBLICIDAD

El actual gobierno, que asumió en marzo de 2026, manifestó recientemente su preocupación por el futuro de la compañía, cuya producción cayó en los últimos años "cerca del 20 %", pese a que se invirtieron alrededor de 17.000 millones de dólares desde 2022.

Durante su última junta de accionistas, Pacheco aseguró que "Codelco no está en crisis" y "sigue siendo el mejor negocio para Chile" y dijo que las cifras del año pasado "reflejan el proceso de estabilización de la base operativa tras el valle productivo de 2023".

PUBLICIDAD

En 2025, Codelco alcanzó una producción propia de 1,3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto al 2024- y una producción total de 1,4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

La llegada de Fontaine a la corporación se produce cuando el precio del metal rojo está en máximos históricos y en medio de una investigación de la Fiscalía por la denuncia de eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción de cobre de Codelco, que fue analizada en una auditoría interna.

PUBLICIDAD

La cuprífera reconoció haber registrado una sobreproducción de cobre durante diciembre de 2025, de un total de 26.875 toneladas, contraviniendo las normas internas de la empresa, con la intención de cumplir metas de manera ficticia para el cobro de bonificaciones por parte de algunos ejecutivos.

El abultamiento, equivalente al 2 % de la producción, provocó el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, y se inició un proceso para la devolución de los incentivos y bonos de productividad. EFE

PUBLICIDAD

(foto)