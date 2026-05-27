1-0. Mateta hace claudicar a un Rayo eterno

Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Un gol del delantero francés Jean-Philippe Mateta a los 49 minutos permitió al Crystal Palace llevarse la Liga Conferencia y hacer claudicar a un Rayo Vallecano eterno que lo intentó hasta el final y perdió una final continental histórica, la primera en sus 102 años de existencia.

En Leipzig, la ciudad alemana en la que está enterrado el músico Johan Sebastian Bach, el Rayo Vallecano hincó la rodilla y se quedó a un paso de la gloria. Aún así salió por la puerta grande, con la dignidad intacta y el orgullo de clase en alto de su afición tras competir de tú a tú a un rival con 542 millones de presupuesto, cinco veces más que los 107 suyos.

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La consigna de Iñigo Pérez antes del partido fue clara, según desveló en la previa. "Debemos obviar los focos para ir a esa sensación de recreo cuando eras niño". El objetivo era jugar de la misma forma que el resto de la temporada, no cambiar por la entidad del rival o la importancia de la final.

El caso es que el Rayo, con ese "grupo de amigos" que describe Oscar Trejo, salió bien alineado, sin perder la compostura, pero algo errático y atenazado, lo que no le permitió exhibirse como en otras ocasiones en los primeros minutos, en los que aún así el Crystal Palace no llegó con peligro a su portería.

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Dos errores de Pathé Ciss seguidos, uno de ellos tras derribar a Yeremy Pino y ver la cartulina amarilla en una jugada en la que no llegó al corte, fueron el reflejo de lo poco cómodo que se sintió el Rayo en la primera mitad, en la que su mejor ocasión fue un remate algo forzado de Alemao que se marchó fuera tras un centro desde la izquierda de Álvaro García.

El que sí pude adelantarse en el marcador, y en un momento clave, fue el equipo inglés, que tuvo una ocasión muy clara en el tiempo añadido de la primera mitad con un remate de cabeza cruzado de Tyrick Mitchell que se marchó rozando el poste izquierdo de la portería de Augusto Batalla.

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Nada más comenzar la segunda parte, a los cinco minutos, el partido se le puso cuesta arriba al Rayo Vallecano. Adam Wharton enfiló en línea recta hasta la frontal del área y lanzó un zurdazo que despejó Batalla con la mala fortuna que le cayó a la pierna izquierda de Mateta, que remató solo a gol.

Ese gol dejó noqueado al Rayo, que pudo lamentar otro gol inmediatamente después. Yeremy Pino lanzó una falta desde la frontal que se estrelló primero en el poste derecho, después en el izquierdo y en la maraña defensiva Oscar Valentín, en su propia portería, también rozó el esférico en un palo.

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Esos minutos fueron críticos para el Rayo y su técnico, Iñigo Pérez, lo vio claro. Quitó a Oscar Valentín y Unai López, los dos mediocentros, y dio entrada al central senegalés Nobel Mendy al centrocampista Pedro Díaz para que Pathé Ciss adelantase una línea en busca de mayor físico en la medular.

Esos cambios le vinieron bien al Rayo, igual que la entrada del delantero Sergio Camello y el extremo izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, que dieron otro aire al equipo, sobre todo porque también dieron un paso adelante en busca de la portería rival sin complejos, algo que les había faltado hasta entonces.

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Hasta el final el Rayo lo intentó de todas las maneras y, aunque sí dio sensación de peligro, no consiguió poner a prueba a Henderson, que vivió demasiado cómodo el último tramo de partido.

· Ficha técnica:

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1 - Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Convot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Yeremy Pino (Guessand, m.80); Sarr; y Mateta (Larsen, m.75).

0 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín (Mendy, m.62), Unai López (Pedro Díaz, m.62); Jorge de Frutos (Camello, m.69), Isi Palazón (Ilias, m.77), Álvaro García ('Pacha' Espino, m.69); y Alemao.

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Goles: 1-0: M.49 Mateta.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Pathé Ciss (m.19), Isi (22), Unai López (47), Álvaro (62), Mendy (85) y 'Pacha' Espino (90+2), del Rayo; y a Wharton (42), Yeremy Pino (73), Riad (82), del Crystal Palace.

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Incidencias: final de la Liga Conferencia disputada en el Red Bull Arena de Leizpig (Alemania) ante unos 45.000 espectadores. En el palco estuvieron Felix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno de España; Javier Tebas, presidente de LaLiga, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

David Ramiro