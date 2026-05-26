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Sánchez se alinea con el Papa y su encíclica: "La IA no es neutral, el poder digital puede conducir a atrocidades"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles tiene programada una audiencia con el Papa, ha puesto en valor el contenido de la primera encíclica de León XIV, 'Magnifica Humanitas' que, según ha escrito en su perfil de la red social X, "interperla a todos".

"La IA no es neutral y el poder digital puede conducirnos a nuevas atrocidades si no se orienta al bien común", continúa el post del jefe del Ejecutivo en alusión a la encíclica 'Magnifica Humanitas'.

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Para el presidente español, el texto es "también una defensa de la paz, la dignidad humana y el multilateralismo". Por eso, ha añadido, "España lo tiene claro". "En este momento de cambio, no podemos ser espectodores resignados. Está en juego todo lo que nos hace humanos", continúa el mensaje de Sánchez.

Por ello, ha expresado "de camino a Roma y al encuentro del Papa una convicción compatida". "O ponemos el progreso al servicio de las personas o el futuro será la condena de generaciones enteras", añade el mensaje del ejecutivo.

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