Rusia pide liberación de metropolita ortodoxo detenido en República Checa por narcotráfico

Moscú, 26 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia exigió este martes la liberación del metropolita ortodoxo Hilarión, detenido el domingo en República Checa sospechoso de tráfico de drogas, algo que las autoridades rusas califican de "absurdo".

"La parte rusa exige insistentemente la liberación incondicional e inmediata del metropolita Hilarión, así como el cese de la persecución contra los representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Checa", reza la nota de Exteriores.

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Las autoridades rusas consideran que la acusación de "producción y tráfico de estupefacientes" es "absurda" y carece de fundamento.

Además, criticaron que la operación policial se llevara a cabo a raíz de una denuncia anónima, lo que, según ellos, podría "indicar su carácter planificado y provocador".

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Esta misma mañana la diplomacia rusa citó al encargado de negocios checo, a quien se le presentó una protesta.

Hilarión fue detenido el domingo por las fuerzas de seguridad checas, que hallaron cuatro pequeñas bolsas con sustancias blancas en el vehículo que conducía el sacerdote ruso.

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"Basándonos en una denuncia anónima sobre el transporte de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hemos tomado medidas contra un vehículo en la región de Bohemia Central", comunicó el Centro Nacional de Control de Drogas de la república.

En el canal de Telegram de Hilarión, el cual no gestiona él mismo, se comunicó que el jerarca fue interrogado durante más de seis horas. El metropolita niega categóricamente las acusaciones y afirma que no estuvo presente durante el registro del vehículo.

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Según algunas fuentes opositoras al gobierno ruso, Hilarión tiene pasaporte húngaro, por lo que las autoridades checas no pueden deportarlo.

Hasta el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 Hilarión fue el jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, cargo que ejerció desde 2009, coincidiendo con la entronización de Kiril como patriarca en relevo del fallecido Alexis II. EFE

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