Desactivada la alerta del Plaseqcat tras una fuga de cloro en una empresa de Manresa (Barcelona)

La alerta del plan Plaseqcat ha quedado desactivada tras una fuga de cloro en una empresa del polígono Bufalvent de Manresa (Barcelona) este martes por la mañana, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso en el teléfono de emergencias 112 se ha recibido a las 07.06 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bombers de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, la Policia Local y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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En total, los Bombers de la Generalitat han activado 17 dotaciones, entre ellas dos furgones de riesgo químico, el Grupo de Apoyo Operativo, la unidad conjunta de Bombers y SEM y el Grupo de Apoyo en Incidentes Tecnológicos.

Los Bombers han comprobado que el incidente se ha producido por la reacción exotérmica de un contenedor ubicado en el exterior de la empresa, que albergaba una gran cantidad de residuos de material de piscinas y otros elementos, y la reacción ha generado una nube tóxica.

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Mientras han trabajado conjuntamente con el personal de la empresa para tapar la fuga y contrarrestar la reacción, se han hecho comprobaciones, tanto en la nave afectada como en las de la zona, y todas las medidas ambientales realizadas han resultado negativas en cloro.

9 PERSONAS ATENDIDAS

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Los Mossos d'Esquadra han movilizado a 5 patrullas, que han cortado el acceso a la zona y han pedido al personal de las naves colindantes que se confinen; el resto de empresas han seguido operando con normalidad.

El SEM ha atendido a 9 personas, de las cuales 3 han sido trasladadas en estado leve al Hospital Althaia de Manresa, mientras que las otras 6 no han requerido de traslado.

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