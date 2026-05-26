India, EEUU, Japón y Australia acuerdan movilizar 20.000 millones para minerales críticos

Nueva Delhi, 26 de may (EFE).- La India, Estados Unidos, Japón y Australia pactaron este martes movilizar 20.000 millones de dólares para "fortalecer las cadenas de suministro de los minerales críticos", como parte de un marco firmado en Nueva Delhi tras la reunión de los cancilleres de las cuatro naciones que conforman el foro Quad.

"Los socios del Quad tienen la intención de movilizar hasta 20.000 millones de dólares en apoyos del gobierno y del sector privado, a través de iniciativas nuevas y existentes, para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, incluyendo la minería, el procesamiento y el reciclaje", indicó un comunicado del Ministerio de Exteriores de la India.

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Según el acuerdo, el grupo apoyará a aquellos proyectos mineros que tengan algún nexo con los países miembro a través instrumentos como agencias de crédito a la exportación, instituciones financieras de desarrollo, préstamos, participación en el capital, subsidios y acuerdos de compra, entre otros.

Los cuatro gobiernos acordaron también compartir información sobre regulaciones para acelerar trámites y permisos.

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"El Marco fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos en las etapas de minería, procesamiento y reciclaje. La coordinación entre los miembros del Quad contribuye a reducir las vulnerabilidades y respalda la seguridad económica a largo plazo", celebró en X el embajador de EE. UU. en India, Sergio Gor.

La alianza diplomática del Quad, creada en 2007, busca blindar a la región Indo-Pacífica ante la influencia de China, país que controla la mayoría del procesamiento global de minerales críticos.

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El gigante asiático refina el 44 % del cobre mundial y más del 90 % sobre tierras raras. Además, procesa entre el 70 y 75 % de litio y cobalto del mundo, según un reporte de la Agencia Internacional de la Energía de 2025.

Este mismo martes, el Gobierno de China criticó al Quad por promover "pequeños círculos exclusivos" y la confrontación entre bloques en Asia.

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Nueva Delhi y Washington firmaron este martes un acuerdo bilateral para el suministro y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, insumos fundamentales para tecnologías como vehículos eléctricos y semiconductores. EFE

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