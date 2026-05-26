Sam Reid (El Vampiro Lestat) y el culto a los famosos de usar y tirar: "Puedes hacerte viral, pero la gente lo olvidará"

El próximo 8 de junio llega a AMC+ 'El Vampiro Lestat', la continuación 'Entrevista con el vampiro', serie que cambia de título para desplazar el foco hacia Lestat de Lioncourt, el personaje interpretado por Sam Reid. Basada en la saga literaria 'Las crónicas vampíricas' de Anne Rice, esta nueva entrega sitúa al protagonista ante su propia reinvención como estrella del rock y utiliza su salto a la exposición pública para abordar la fama efímera contemporánea en la que "puedes hacerte viral durante un segundo, pero la gente lo olvidará por completo".

"Los famosos piensan que el mundo está construido alrededor de la devoción que los demás sienten por ellos, pero a la mayoría de la gente no le importa en realidad, está interesada en sus propios intereses personales de nicho", asegura Reid en una entrevista concedida a Europa Press, donde considera que la percepción de "un mundo moldeado por la devoción a los famosos" está vinculada a la impresión que tienen estos de sí mismos más que a una atención sostenida por parte del público.

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En ese contexto de una fama cada vez más fugaz, capaz de convertir a alguien en fenómeno global durante apenas un instante antes de desplazar la atención hacia otro aspecto, el actor de The Newsreader advierte de que "puedes hacerte viral durante un segundo, pero la gente lo olvidará por completo".

Reid explica que incluso asuntos que podrían parecer destinados a sacudir la conversación mundial terminan diluyéndose casi de inmediato. "Ahora hemos visto la prueba de que los alienígenas existen", señala en referencia a la desclasificación de archivos sobre la materia por parte de la Administración Trump antes de añadir que "todo el mundo reacciona con una sorpresa colectiva, pero al momento sigue adelante".

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https://www.youtube.com/watch?v=5dRsekck-w4

FAMA, EGO Y TERAPIA

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En ese escenario de fama que llega tan rápido como desaparece, Reid sitúa también el viaje de Lestat, "un ser sobrenatural que lleva consigo la amplitud del tiempo", pero que "es una víctima de la sociedad como cualquier otra persona". "Piensa que va a lanzar su música al mundo y convertirse en algo enorme, pero todo se desinfla un poco y se queda lidiando con su ego", apunta el intérprete de 'Belle'.

Reid alienta a las personas que reciben ese "duro" golpe de realidad a perseguir "la cualidad aspiracional de intentar sacar lo mejor de cada situación" como su personaje, que en su deseo de dominar emocionalmente a su público descubre que el arte funciona como una forma de introspección. "Lestat convierte su trabajo o música en una especie de sesión de terapia para entenderse mejor a sí mismo en lugar de centrarse en cómo interactúa con una horda de fans entregados", indica el actor de 'Lambs of God'.

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"Tengo un libro con una imagen de Lestat que dice 'los horrores persisten, pero yo también', y creo que ahí hay un sentimiento muy bonito que se puede extraer", afirma Reid, que encuentra en el vampiro, a pesar de que "no es perfecto", un ejemplo de resistencia frente al dolor. "Puedes enfrentarte a muchísima adversidad y a experiencias horribles, pero tenemos que seguir adelante. No puedes limitarte a revolcarte en la dificultad de tus circunstancias, tienes que levantarte y seguir intentando sacar el máximo partido de algo", concluye