RTVE avanza que el juzgado descarta las medidas cautelares de UTECA para paralizar comercialización del Mundial

RTVE ha avanzado que la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid nº 19 ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) contra la comercialización del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 por parte de RTVE.

Según ha informado este martes la Corporación pública, en un auto el tribunal ha resuelto que "no ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por UTECA frente a RTVE" y rechaza que exista una infracción clara en los paquetes comerciales diseñados por la Corporación pública.

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"El magistrado subraya que la oferta de la radiotelevisión pública cuenta con el importante antecedente de los criterios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)", ha explicado RTVE en un comunicado.

En este sentido, la Corporación ha destacado que la resolución judicial toma en consideración que "la CNMC ha respaldado de forma reiterada que RTVE está facultada para comercializar estos formatos de patrocinio televisivo y las comunicaciones comerciales asociadas y vinculadas a los mismos".

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"El auto del tribunal de instancia es claro al no apreciar la urgencia de la supuesta infracción de la Ley de Competencia Desleal alegada por los operadores privados", ha manifestado, para después añadir que "dictamina que los argumentos de UTECA carecen de la rotundidad necesaria para justificar una intervención judicial que pretendía causar un grave impacto a la corporación pública estatal".

Finalmente, ha señalado que frente al "agresivo" requerimiento de las televisiones privadas, el juzgado ha concluido que "la postura de RTVE se ampara en las excepciones de comercialización publicitaria asociadas a patrocinios validadas administrativamente".

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