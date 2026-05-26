Niña Pastori, "nerviosa y orgullosa" por su actuación ante León XIV: "Con Dios de la mano desde que mi madre me parió"

Niña Pastori se ha mostrado "nerviosa" aunque "muy orgullosa" de actuar el próximo 6 de junio al término de la visita del Papa León XIV al centro social 'Cedia 24 horas', un centro de Cáritas Madrid de acogida y atención integral para personas sin hogar ubicado en el barrio de Lucero.

"Yo voy con Dios de la mano desde que mi madre me parió, desde que estoy en su vientre, vaya. Y no quiero soltarme nunca de Dios. Quiero ir siempre y estar a su disposición", ha asegurado la cantante en una entrevista con Europa Press.

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Niña Pastori cantará ante el Pontífice, que acudirá al centro Cedia el sábado 6 de junio por la tarde a las 18.00 horas y allí mantendrá un encuentro con las personas sin hogar a las que atiende la labor social de la Iglesia.

"Nervios siempre, la verdad es que muy contenta y muy orgullosa de que hayan pensado en mí para este acto. Además que va a ser un acto precisamente para los más desfavorecidos, los que más lo necesitan. Es un acto que hace la gente de Cáritas y para mí es un orgullo poder aportar mi granito de arena con mi música, que es lo que puedo hacer o mejor puedo hacer", ha asegurado.

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Pastori ha explicado que ha tenido "libertad" a la hora de elegir y planear esta actuación del próximo 6 de junio, un acto "recogido" y "chiquitito" en un sitio "muy humilde". "Contenta de haber estado o de estar si Dios quiere en lo próximo y en dos campos diferentes, en dos momentos diferentes", ha añadido.

No es la primera vez que la artista actúa frente al Santo Padre, ya que en mayo de 2003 cantó el Ave María ante el Papa Juan Pablo II durante su multitudinaria visita a Madrid.

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"Han pasado muchos años, son dos Papas diferentes. Y también el sitio donde voy a cantar va a ser diferente. La otra vez fue como para un millón de personas, era una barbaridad. Siempre lo digo: se unían las cabezas de la gente con el cielo, era como el mar. Era impresionante la gente que había", ha recordado.

Aunque Pastori ha reconocido que actualmente hay una "ola" de personas jóvenes que están acercándose a la fe, ella ha defendido que, en su caso la relación es la "misma siempre".

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"Mi relación no ha cambiado, mi relación es la misma siempre. Entiendo que ahora esta pregunta porque es verdad que hay también como una ola, hay mucha gente que está hablando que hay mucha ola de jóvenes que están con este punto. Pero es que para mí no ha existido otro camino que no haya sido el de Dios. Lo he tenido siempre, desde que mi madre me parió. Por ella y por mi padre, porque ellos son creyentes y yo me he criado en esa cultura", ha precisado.

En ese sentido, ha reconocido que en su familia son "creyentes más locos" y que aunque le gustaría, no son "de cumplir" yendo a misa todos los domingos.

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