Los dos niños franceses abandonados en Portugal regresarán a su país natal

Lisboa, 26 may (EFE).- Un juzgado de Portugal decidió este martes el regreso a su país natal de los dos niños abandonados en Portugal por su madre y su padrastro la semana pasada, y allí quedarán bajo el cuidado provisional de los servicios sociales franceses, informó el Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

En un comunicado remitido a EFE, el CSM indicó que las autoridades judiciales francesas informaron de la decisión de poner a los dos menores al cuidado de los servicios sociales de Colmar, la localidad donde residían, "mientras se lleva a cabo una evaluación de los familiares o de terceros" para ver si reúnen las condiciones para acogerlos.

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En este sentido, pidieron a las autoridades portuguesas el regreso de los niños, tras lo cual el Juzgado de Familia y Menores de Santiago do Cacém, encargado del caso, ordenó el regreso de los menores con el fin de que allí determinen "las medidas de protección que considere oportunas".

"Este regreso al país de su residencia habitual se coordinará y llevará a cabo entre las autoridades portuguesas y francesas competentes con el fin de garantizar el menor perjuicio posible para el interés superior de estos menores, con lo que, una vez ejecutado, quedará concluida la intervención de las autoridades judiciales portuguesas", concluyó la Justicia lusa.

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Los niños, de cuatro y cinco años de edad, fueron encontrados el 19 de mayo caminando solos, "aparentemente perdidos y abandonados por la progenitora", junto a la carretera nacional 253, a la altura del municipio de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), unos 90 kilómetros al sur de Lisboa, informó inicialmente la Policía Judicial.

Dos días después, la Policía lusa informó de la detención de la madre, de 41 años, y el padrastro, de 55 años, en Fátima -unos 177 kilómetros al norte de Alcácer do Sal- por ser sospechosos de haber abandonado a los niños.

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Tras ser interrogados, el sábado un juez dictaminó prisión preventiva para ambos por "indicios fundados" de que habrían cometido dos delitos de exposición o abandono agravado. Además, el juez también consideró que existen indicios de que el padrastro había cometido un delito de lesiones con agravantes.

Las autoridades portuguesas informaron de que los menores se encuentran bien de salud y hasta el momento están bajo el cuidado de una familia francesa que reside en el país ibérico. EFE

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