La UE prorroga hasta mayo de 2027 las sanciones contra responsables de la represión en Rusia

La Unión Europea ha prorrogado un año más, hasta mayo de 2027, las sanciones que impone a un total de 72 personas y una entidad por su papel en la represión y violaciones graves de los Derechos Humanos en Rusia, en donde el régimen persigue a la oposición democrática y la situación del Estado de derecho se degrada.

Los Veintisiete adoptaron este régimen de sanciones en marzo de 2024, en respuesta a la muerte por envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni cuando estaba en prisión en el Ártico ruso, en febrero de ese año.

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Las sanciones suponen la congelación de activos y la prohibición de pisar suelo comunitario para las personas incluidas en la lista de medidas restrictivas, al tiempo que establecen la prohibición para los ciudadanos y empresas en la Unión de proporcionarles fondos a las personas o entidad sancionados.

"La UE mantiene su firme condena de las violaciones de los derechos humanos y la represión en Rusia, y está profundamente preocupada por el continuo deterioro de la situación de los Derechos Humanos en el país, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", ha indicado el Consejo de la UE en un comunicado para informar de la decisión de prorrogar las sanciones.

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