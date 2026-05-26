La Plata, Argentina, acogerá la III Convención de lenguaje claro dedicada a la IA

Madrid, 26 may (EFE).- El lenguaje claro en la Inteligencia Artificial (IA) será el tema principal de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebrará en La Plata, Argentina, el 1 y 2 de octubre, anunció este martes el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

"La IA es el gran reto de nuestro tiempo", aseguró Muñoz Machado en la apertura de las jornadas preparatorias de esa convención, que se celebran hoy y mañana en la sede de la RAE, en Madrid, y a la que asistieron presencial y telemáticamente un total de 288 representantes de instituciones, 150 americanas y 138 españolas.

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El director de la RAE y también presidente de la Asociación de academias de la lengua del ámbito hispanohablante (ASALE) subrayó la importancia de que la IA utilice un lenguaje claro, teniendo en cuenta que "dentro de poco, la mayor parte de las comunicaciones serán a través de la IA".

En ese sentido, avanzó que están trabajando en un glosario de términos relacionados con la IA en colaboración con empresas tecnológicas.

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Sobre la encíclica del papa León XIV 'Magnifica humanitas', divulgada ayer, lunes, y dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA, Muñoz Machado afirmó que hay cosas que no pueden hacer, "como controlar a los controladores", en alusión al "grave peligro" que supone que esta tecnología esté controlada por "unas pocas corporaciones".

"Pero lo que sí podemos hacer es que el uso de la inteligencia artificial por parte de los poderes del Estado se haga conforme a pautas que respeten el derecho de los ciudadanos a comprender", sostuvo.

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Las jornadas preparatorias de la convención se celebrarán hoy y mañana en la sede de la RAE y en ella se presentarán 86 proyectos.

Muñoz Machado explicó que la Academia ya está trabajando en la adaptación de sus obras al lenguaje claro y accesible y destacó la elaboración del Diccionario fácil de la lengua española, dirigido a personas con dificultades de comprensión lectora, en colaboración con las organizaciones Plena Inclusión, la Fundación ONCE y la FundéuRAE.

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Además, están preparando glosarios temáticos que compartimenten los lenguajes de especialidad y tecnológicos susceptibles de no ser comprendidos por los ciudadanos, en colaboración con empresas de cada sector.

La preocupación por el lenguaje claro empezó en el ámbito de las Cortes supremas hispanohablantes por la dificultad de los ciudadanos de entender el lenguaje del poder judicial.

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Fruto de esta preocupación, en 2014 se presentó el primer proyecto de RAE y ASALE sobre lenguaje claro, un diccionario panhispánico de español jurídico.

Recientemente, se publicó un glosario jurídico que reúne "lo más esencial" de ese diccionario y lo hace "más manejable". EFE

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