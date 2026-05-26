Panamá incauta 1.096 paquetes de droga en el Pacífico cerca de Costa Rica

Ciudad de Panamá, 26 may (EFE).- Las autoridades de Panamá incautaron este martes un total de 1.096 paquetes de droga en aguas del Pacífico panameño, cerca a la frontera con Costa Rica.

El cargamento fue incautado en Punta Burica (Pacífico), península localizada en el suroeste de Panamá en la provincia de Chiriquí, en la zona fronteriza con Costa Rica, indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en la red social X.

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Un operativo combinado entre agentes del Servicio Nacional Aeroanaval (Senan) y personal de la fiscalía antidrogas de Panamá permitió la confiscación del alijo.

En Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

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En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público. En lo que va de año, las incautaciones superan ya las 34 toneladas. EFE