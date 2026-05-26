El Plan Estratégico 2025-2032 del CPE se centra en la excelencia deportiva, visibilidad y sostenibilidad

El Comité Paralímpico Español (CPE) reunió este lunes en Madrid a los representantes de la treintena de empresas patrocinadoras del Plan ADOP y de los medios de comunicación para exponerles el nuevo Plan Estratégico 2025-2032, que marcará la agenda paralímpica hasta la cita de Brisbane (Australia).

En el encuentro participaron, entre otros, el presidente de la entidad, Alberto Durán; su director general y directoras adjuntas, Francisco Botía, Silvia Mansilla y Susana Gaytán, respectivamente; el presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI) y de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo; el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), Julián Rebollo; el subdirector del diario Marca, Gerardo Riquelme, y la doble campeona paralímpica Susana Rodríguez.

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Según informó el CPE en nota de prensa, la presentación comenzó con la intervención del paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, quien transmitió a los miembros de la 'Familia Paralímpica' un "potente mensaje" que entronca con la filosofía de este Plan Estratégico y es que "la evolución humana no la han escrito los individuos más fuertes, sino las comunidades capaces de cuidar, cooperar, adaptarse y planificar el futuro".

Tras la bienvenida institucional a cargo de Alberto Durán, tomó la palabra Ignacio Marcos, Socio Senior de 'McKinsey', la consultora encargada de desarrollar este documento, y que explicó que este plan para los próximos ocho años recoge las principales líneas de actuación de la entidad, que se resumen en cinco pilares fundamentales.

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El primero de ellos es el de "alcanzar la excelencia deportiva", centrado en abogar por el alto rendimiento, amparado por un ecosistema sólido de soporte y la conciliación laboral, y expandir el medallero español.

El siguiente sería "fomentar la inclusión social a través del deporte" para lo que es necesario ampliar la base de la pirámide y democratizar el deporte para asegurar la inclusión de personas con discapacidad.

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"Potenciar la visibilidad y el alcance mediático" sería el tercer pilar, destinado a impulsar la presencia del deporte paralímpico en la sociedad para normalizar la discapacidad, mientras que el cuarto es el de "garantizar la sostenibilidad del modelo", para lo que es necesario centrarse en diversificar e impulsar las vías de financiación y asegurar un impacto sostenible para la sociedad.

Finalmente, "impulsar el modelo operativo y de colaboración", reforzando el equipo del CPE y ampliaando la familia paralímpica, para construir un modelo operativo de colaboración con federaciones y clubes, sería el quinto y último pilar.

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Al evento asistieron representantes de buena parte de las empresas patrocinadoras del Equipo Paralímpico Español como son DingoNatura, Sanitas, Telefónica, CaixaBank, Aldi, Allianz, AXA, ElPozo, Enaire, Gadis, Iberdrola, Indra Group, Ilunion, Pascual, Universae, Azul Marino Viajes, Emmen4Sports, John Smith, Samsung, Verallia y RTVE.