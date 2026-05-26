El fondo CVC vende su participación del 13,8 % en Naturgy, valorada en unos 4.000 millones

Barcelona, 26 may (EFE).- El fondo de capital riesgo británico CVC saldrá del accionariado de la energética española Naturgy tras la venta del 13,8 % que tenía en el capital de la gasista, una operación que supondrá la colocación de 133.851.363 de acciones por un valor en el mercado de unos 4.000 millones de euros.

Según ha comunicado de Naturgy enviado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe está llevando a cabo hoy un proceso de colocación acelerada de 107.470.037 acciones ordinarias de la energética, representativas de, aproximadamente, un 11,08 % de su capital social.

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Se prevé que la colocación no dure más de un día.

Asimismo, y de forma concurrente con dicho proceso, CVC ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs, lo que conllevará la disposición de 26.381.326 acciones, lo que representa un 2,72 % del capital social actual de Naturgy.

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Esta operación sobre acciones se liquidará de forma simultánea a la colocación.

La operación se ha iniciado hoy por cuenta de Rioja Acquisition, el vehículo de CVC para controlar su participación en Naturgy, y supone la salida del fondo CVC de la gasista, en la que desembarcó en 2018.

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Los títulos de Naturgy han cerrado este martes a un precio de 29,94 euros, tras repuntar un 0,74 % en la jornada, una cotización del valor en máximos en los últimos años.

El cierre de colocación, dirigido a inversores institucionales, y las condiciones se publicarán previsiblemente antes de la apertura de mercado de mañana.

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La desinversión del fondo luxemburgués se produce tras la salida en marzo del accionariado de Naturgy de BlackRock/GIP, quien también anunció la venta del 11,4 % que mantenía en la energética, mientras que CriteriaCaixa adquirió un 2,5 % adicional en el capital del grupo por un importe de 611 millones de euros.

Tras la salida de CVC, el accionariado de Naturgy queda compuesto por CriteriaCaixa (28,5 %), seguido del fondo IFM (15,5 %), la familia March a través de Alba (5 %) y la argelina Sonatrach (4,1 %), que no forma parte del consejo de administración de la energética.

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Además de en España, Naturgy tiene presencia en diversos países, como México, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal y Francia, Algeria y Australia, entre otros.