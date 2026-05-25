Segunda ronda de conversaciones entre México y EE.UU. por T-MEC se inicia este 27 de mayo

Ciudad de México, 25 may (EFE).- México sostendrá del 27 al 29 de mayo próximos una segunda ronda de diálogos formales con Estados Unidos de cara a la revisión -en julio- del tratado comercial con ese país y Canadá (T-MEC), conversaciones que calificó de “complejas y difíciles”.

“Las conversaciones con los Estados Unidos tendrán lugar (…) el día 27, 28 y terminamos el 29. Viene una delegación importante y después nos tocará a nosotros ir a Washington”, dijo este lunes el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, durante la presentación de los datos de inversión extranjera directa del primer trimestre de 2026.

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El alto funcionario afirmó que México llega a esta etapa con la idea de competir “cada vez mejor respecto a otras regiones del mundo”, en particular en sectores donde México y Estados Unidos tienen una dependencia elevada.

Para ello, Ebrard planteó producir una parte en México y otra en Estados Unidos para reducir esas dependencias, lo que, según él, puede traducirse en miles de millones de dólares y en un aumento de manufacturas regionales.

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El secretario dijo que México buscará coherencia en las reglas de origen, en especial si Estados Unidos reorganiza su acceso comercial con aranceles y mayores exigencias de contenido regional.

“Lo que nosotros buscamos es que México tenga la mejor condición en razón de un argumento, la integración de las dos economías”, afirmó.

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En ese sentido, Ebrard sostuvo que a Estados Unidos le conviene que México mantenga “la mejor posición comercial posible”, porque hay productos que no podrá fabricar al mismo costo que su vecino.

El jefe de cartera reconoció que el proceso no será sencillo y defendió iniciarlo antes de julio para evitar mayor incertidumbre.

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“Nosotros no tenemos prisa, pero tampoco podemos arrastrar los pies, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre”, señaló el secretario.

“Sé que son conversaciones complejas y difíciles. No voy a ocultar eso. No es fácil lo que vamos a vivir, pero es mejor hacerlo ahora”, añadió.

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Ebrard también insistió en no limitar las conversaciones a reglas de origen o aranceles, sino a una visión de competencia regional frente a Asia.

“Queremos competir en mejores condiciones y para eso tenemos que evitar que entre nosotros haya aranceles y dificultades de todo tipo”, expresó.

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Sobre Canadá, el secretario dijo que México ya tiene avances, tras su reciente visita a ese país y anticipó que, después de las conversaciones bilaterales, deberán venir reuniones trilaterales.

Ebrard explicó que Canadá tiene prioridades propias, como acero, madera y energía, pero que los tres socios deben tratar de forma conjunta asuntos como la solución de controversias, reglas de origen, regulación aduanera y sanitaria.

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También calificó como “muy exitosa” la misión empresarial a Canadá, donde, según dijo, se logró una primera inversión de 2.000 millones de dólares para producir APIS en Hidalgo. También destacó unas 1.600 reuniones entre empresas mexicanas y canadienses y un ambiente favorable para México entre inversionistas de Toronto y Montreal. EFE