Sara Carbonero, su fin de semana de desconexión con Jota Cabrera en Galicia tras sincerarse sobre la muerte de su madre

Retomando poco a poco la normalidad a pesar de que no están siendo momentos fáciles tras la pérdida de su madre Goyi Arévalo el pasado 12 de abril, Sara Carbonero reaparecía públicamente este jueves en la inauguración del nuevo punto de venta de su marca de moda 'Slowlove' junto a su amiga y socia Isabel Jiménez.

A corazón abierto, la periodista confesaba muy emocionada que "estoy con mucha pena, como toca. Pasando el duelo como puedo, despacito. Es que no hay muchas palabras, sin intentar evitar ninguna etapa. Ahora es lo que toca, o sea, toca pasarlo mal, sufrir, entrando de lleno en el sufrimiento, atravesándolo, para luego... Entiendo que, con el tiempo... Nunca voy a estar bien. mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente".

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Además, expresaba que "intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal, entiéndase, no es que esté mal de que me pase nada, pero estoy muy triste". Y, demostrando que es esa su 'fórmula' para intentar sobrellevar el fallecimiento de uno de sus grandes pilares, Sara ha puesto rumbo a Galicia para disfrutar de un fin de semana de desconexión y tranquilidad con su pareja, Jota Cabrera.

El motivo de su viaje, un torneo que su hijo mayor, Martín -que a sus 12 años ya despunta como portero siguiendo los pasos de su padre, Iker Casillas- disputaba con el Alevín A del Real Madrid en el Campo de Fútbol coruñés de A Serna; además de asistir a los partidos para animar al pequeño presumiendo de que es una de las mayores fans del equipo y de su buena sintonía con las madres del resto de jugadores, la de Corral de Almaguer ha tenido tiempo para hacer turismo junto a su novio por algunos de los lugares más emblemáticos de A Coruña.

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Tal y como ha compartido a través de sus redes sociales, entre los enclaves que han visitado Jota y ella están el casco antiguo de la ciudad, su puerto y su monumento más importante, la imponente Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo y el único que continúa funcionando en la actualidad, Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2009.

Además, aprovechando la cercanía geográfica -ya que se encuentran a apenas 70 kilómetros de distancia- Sara y su pareja, que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos tras la muerte de su madre, se han desplazado hasta Santiago de Compostela, como ha revelado la periodista en sus historias de Instagram con una bonita instantánea de ambos posando abrazados frente a la Catedral en la famosa Plaza del Obradoiro.

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Y, a pesar de la lluvia que la ha recibido en Galicia -"se chove que chova" (si llueve, que llueva) ha afirmado haciendo suyo un popular dicho gallego sobre su clima- también ha podido disfrutar de unas horas en Betanzos, un bonito pueblo marinero famoso por su tortilla de patatas.

Una escapada de fin de semana para recargar pilas con Jota en el que además de turismo también ha presumido de su faceta de mamá todoterreno acompañando a Martín en todos sus compromisos deportivos, y en la que poco a poco recupera la sonrisa un mes y medio después de perder a su madre.

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