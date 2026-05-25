El precio del petróleo cae más de un 5%, a cerca de 98 dólares, por el avance en las negociaciones de paz

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, caía más de un 5% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en el entorno de los 98 dólares, ante las esperanzas de un próximo acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

En concreto, el Brent se situaba en los 98,1 dólares, un 5,2% menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes.

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No obstante, este precio está aún lejos de los 72 dólares el barril previos a la ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Por su parte, el precio del barril West Intermediate Texas (WTI), de referencia en EEUU, caía un 5,5% antes de la apertura de los mercados europeos, hasta situarse en 91,2 dólares por barril.

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El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Sin embargo, Trump ha avisado de que en ningún caso firmará un acuerdo precipitado porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien".

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"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".

ORMUZ SEGUIRÁ BLOQUEADO HASTA QUE HAYA ACUERDO

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Trump ha asegurado además que el bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz "permanecerá plenamente vigente vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este lunes que la última propuesta enviada por Washington a Irán "para abrir el estrecho" y para "entablar una negociación real" sobre el programa nuclear iraní tiene "mucho apoyo" tanto en los países del golfo Pérsico --Teherán aparte-- como "a nivel mundial", una coyuntura ante la que se ha mostrado esperanzado de alcanzar un acuerdo.

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LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A UNA APERTURA POSITIVA

Las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes y los futuros de las Bolsas europeas apuntan también a subidas, de más del 1%, en la apertura de este lunes.

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El Ibex 35 partirá hoy de los 17.985 puntos después de cerrar la sesión del viernes con una subida acumulada del 2,06% en la semana.