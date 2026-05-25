Sánchez inicia mañana un viaje a Roma para reunirse con el Papa en el que finalmente no habrá encuentro con Meloni

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este martes 26 de mayo un viaje a Roma en el que se va a reunir con el Papa León XIV, como paso previo de la visita apostólica del pontífice a España, aunque finalmente no habrá un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Desde el Ejecutivo aseguran que había voluntad por parte de los dos gobiernos y han intentado encajarlo hasta el último momento, pero finalmente no ha sido posible por problemas de agenda. No obstante ambas partes se han emplazado a una reunión en la próxima ocasión que coincidan.

PUBLICIDAD

Sánchez será recibido en audiencia privada por el Papa el miércoles 27 en El Vaticano, el primer encuentro entre ambos desde su elección hace un año. Según fuentes de Moncloa se produce en un buen momento de las relaciones entre España y El Vaticano, con cinco grandes acuerdos en los últimos años y la visita apostólica a Madrid, Barcelona y Canarias como colofón. A continuación se reunirá con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

España y la Santa Sede pactaron la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos; la resignificación del mismo como Cuelgamuros; el reconocimiento de la Conferencia Episcopal de cerca de 1.000 bienes inmatriculados cuya titularidad no corresponde a la Iglesia; también el acuerdo para suprimir dos exenciones fiscales de las que se beneficiaba solamente la Iglesia católica a diferencia de otras entidades y por último el acuerdo para reparar a las victimas abusos sexuales.

PUBLICIDAD

SINTONÍA SOBRE MIGRACIÓN Y ORIENTE PRÓXIMO

Según fuentes gubernamentales, está previsto que León XIV y Sánchez hablen sobre varias cuestiones de interés común como la paz en conflictos en Oriente Próximo y en Ucrania, la lucha contra la desigualdad, la protección de los migrantes vulnerables y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

PUBLICIDAD

El viaje a España pondrá especial énfasis en la migración, el papa visitará el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, uno de los principales puntos de llegadas de embarcaciones desde las costas africanas y mantendrá encuentros con migrantes y personas vinculadas a los procesos de acogida e integración.

En el Ejecutivo esperan exhibir sintonía con Robert Prevost en esta materia y consideran que ambos defienden una misma visión del fenómeno migratorio, una Europa abierta y de acogida, y consideran que la Iglesia ve con buenos ojos la regularización de migrantes aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

ENCÍCLICA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sánchez tiene mucho interés en hablar sobre inteligencia artificial con el Papa, que este mismo lunes publicó su primera encíclica, en la que sostiene que la IA debe ser "desarmada y liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte".

PUBLICIDAD

Un mensaje en línea con las tesis de Moncloa, que alertan de la concentración de poder de unos pocos "tecnoligarcas" y defienden una IA "para el bien" y regida por reglas "comunes para todos", según ha trasladado el propio Sánchez en declaraciones recientes.

CANDIDATURA DEL MINISTRO PLANAS A LA FAO

PUBLICIDAD

En la primera jornada del viaje, el martes, Sánchez se va a reunir con responsables de las tres agencias de la ONU presentes en Roma, Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Un encuentro que se circunscribe a la celebración de la Semana de la Nutrición en la capital italiana, que reúne a organismos de la ONU, gobiernos y expertos para coordinar la lucha contra el hambre y la malnutrición, en la que el jefe del Ejecutivo hará una intervención.

PUBLICIDAD

Sánchez estará acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se ha postulado como nuevo director general de la FAO, para sustituir al exministro chino Qu Dongyu en 2027.

El martes por la tarde también está prevista una reunión del presidente con un grupo de empresas de España e Italia en sectores "estratégicos" como la defensa, infraestructuras y ferrocarriles: Navantia, Fincantieri, Indra, Leonardo, Sapa, Sacyr, Webuild, Renfe, Ferrovie dello Stato, Abertis, Mundys, Multiverse Computing, Livelum y Evja

PUBLICIDAD