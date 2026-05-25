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Royal Air Maroc suspende 12 rutas por el aumento del precio del queroseno, dos con Málaga y Barcelona

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Royal Air Maroc ha anunciado la suspensión de 12 rutas a varios destinos africanos y europeos como consecuencia del aumento del precio del queroseno, entre las que se encuentran las dos conexiones de Tánger con Málaga y Barcelona.

En concreto, las rutas afectadas incluyen las que conectan el centro de operaciones de la aerolínea en Casablanca con Kinshasa, Brazzaville, Yaundé y Libreville, además de los vueles desde Marrakech a Lyon, Marsella, Burdeos y Bruselas.

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Desde la compañía ha indicado que las suspensiones son provisionales y se revisarán en función de los precios del combustible y la demanda del mercado, según informa 'Africanews'.

Royal Air Maroc, además, también ha mencionado una desaceleración de la demanda en ciertas rutas internacionales, lo que le ha llevado al grupo a ajustar temporalmente su red.

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