La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya visita Ucrania en señal de solidaridad ante la invasión rusa

La opositora bielorrusa Svletlana Tijanovskaya ha visitado este lunes Kiev, la capital de Ucrania, para mostrar su "solidaridad" con las autoridades y el pueblo ucraniano a medida que avanza la invasión rusa del territorio, un viaje que llega a medida que Rusia critica las acciones del Ejército de Ucrania contra zonas ocupadas del este del país.

"Hoy puedo observar de primera mano las consecuencias del ataque de ayer contra Kiev. Rusia ha estado deliberadamente tratando de romper a la gente mediante el miedo, la oscuridad y los constantes ataques nocturnos. Pero cada ataque de este tipo muestra la verdadera naturaleza del régimen de (Vladimir) Putin", ha aseverado en un mensaje difundido en redes sociales.

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En este sentido, ha señalado que se trata de un "régimen que no reconoce ni la vida humana, ni el Derecho Internacional, ni las fronteras". "El de (Alexander) Lukashenko comparte la responsabilidad de todo esto porque permite que el territorio de Bielorrusia sea utilizado para sacar adelante esta agresión, lanzar misiles y desplegar armamento ruso", ha apuntado.

"Quiero que los ucranianos sepan que los bielorrusos están con ellos. Apoyamos a Ucrania no porque sea lo políticamente correcto sino porque sentimos este dolor como propio", ha manifestado, al tiempo que ha aplaudido el "coraje" y la "verdadera fuerza" de la población. "Ningún ataque con misiles puede acabar con la lucha de un pueblo por la libertad y la dignidad", ha añadido.

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Su visita llega a medida que Kiev anuncia que reforzará su frontera con Bielorrusia en respuesta a las crecientes amenazas de nuevos ataques rusos desde el territorio bielorruso, donde Moscú desplegó unidades en 2022 para lanzar el ataque militar contra Ucrania.

Tijanovskaya vive en el exilio desde que se celebraron las elecciones presidenciales de 2020, a las que se presentó como candidata y en las que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, se declaró vencedor. Esos comicios se vieron seguidos de fuertes protestas que se extendieron a todo el país y en las que la oposición y sus seguidores denunciaron fraude electoral. Miles de personas fueron detenidas.

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CRITICAS AL VIAJE DESDE RUSIA

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha criticado la visita y ha pedido a Tijanovskaya "dejar de hacer turismo político" para ver "los avellanos en flor".

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"Aparentemente eso es lo que ha ido a hacer. En vez de turismo político, debería ir a la ciudad de Starobilsk para ver los experimentos del régimen", ha afirmado en relación con los ataques perpetrados la semana pasada por las fuerzas de Ucrania contra zonas ocupadas por Rusia en Lugansk, en el este del país, y que se saldaron con más de una veintena de muertos.