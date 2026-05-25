Agencias

Irán apunta a una tasa de servicios marítimos y protección ambiental del estrecho de Ormuz en lugar del peaje

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El Gobierno iraní ha descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por el estrecho de Ormuz y apuesta ahora por una "tasa" por servicios marítimos y protección medioambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos.

"No vamos a aplicar un impuesto y no queremos hacerlo", ha explicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa.

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Por contra, "Irán y Omán aspiran a un protocolo, una dinámica que garantice el paso seguro por la vía" marítima, uno de los principales puntos de fricción con vistas a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Esta iniciativa es "responsable" y "en línea con el derecho internacional y el interés nacional de los dos países". Sin embargo, "estos actos implican ciertos costes", ha apuntado.

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