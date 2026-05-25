Irán ejecuta a otro manifestante condenado por atacar a las fuerzas de seguridad

Teherán, 25 may (EFE).- El Poder Judicial iraní anunció este lunes la ejecución de Abás Akbari, otro de los detenidos durante las protestas antigubernamentales de enero, acusado de atacar edificios públicos y a las fuerzas de seguridad en la ciudad de Naín, en el centro del país.

“Abás Akbari fue ejecutado esta mañana después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia”, anunció la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.

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El medio indicó que Akbari fue condenado por los cargos de “enemistad contra Dios”, “destrucción deliberada de bienes públicos”, “alteración del orden público” y “conspiración contra la seguridad nacional”.

Según la versión oficial, el acusado era uno de los “líderes armados” de las protestas registradas los días 7 y 8 de enero en la ciudad de Naín, calificadas por las autoridades iraníes como disturbios orquestados por Estados Unidos e Israel.

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“El acusado, utilizando una pistola que llevaba consigo, atacó junto con otros manifestantes la gobernación de Naín y abrió fuego contra las fuerzas encargadas de la seguridad”, aseguró Mizan.

Las autoridades sostuvieron que existían documentos, vídeos y confesiones del acusado que probaban su participación armada en los disturbios, así como un informe policial sobre el hallazgo de un arma en su domicilio.

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La ejecución se produce en medio de un aumento de las condenas a muerte contra manifestantes y personas acusadas por las autoridades iraníes de colaborar con Estados Unidos e Israel desde la guerra iniciada el 28 de febrero.

Con la ejecución de Akbari, Irán ya ha ahorcado a 13 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial, aunque ONG de derechos humanos elevan la cifra a más de 7.000.

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El domingo por la noche, la justicia iraní informó también de la condena a muerte de cuatro acusados en el caso de la muerte de un miembro de la milicia Basij en el barrio de Ekbatan, en Teherán, durante las protestas de 2022, desatadas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, ahorcó a 2.159 personas, más del doble que en 2024, según datos de Amnistía Internacional. EFE

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