El descenso del Mallorca de Martín Demichelis, consecuencia de un año y medio de errores

Pau Cobo

Palma (España), 25 may (EFE). - El Mallorca consumó el pasado sábado su descenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División) después de cinco años en la élite del fútbol español, un hecho que es la consecuencia de las malas decisiones tomadas por el club desde que hace año y medio disputó la Supercopa de España 2025.

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Tras años en espiral creciente y llena de hitos positivos como terminar con 50 puntos la liga en la temporada 2022-2023, llegar a la final de Copa del Rey en la 2023-2024 o la propia clasificación para el torneo celebrado en Arabia en enero de 2025, sufrió entonces un punto de inflexión en sentido contrario con una sucesión de errores que ha desembocado en la pérdida de categoría.

Poco antes de jugar aquella Supercopa, el equipo había dado una imagen preocupante en su visita al Pontevedra, donde cayó a las primeras de cambio de manera sonrojante (3-0) ante un equipo que militaba en Segunda RFEF, la cuarta división del fútbol español.

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A partir de ahí, los problemas con la afición en Arabia, incluidos familiares de los jugadores, generaron un clima de tensión entre plantilla y directiva que se vio plasmado en el terreno de juego con el inicio de una racha negativa de resultados que acabó dejando fuera de Europa al Mallorca al final de esa campaña, la 2024-2025, a pesar de ocupar posiciones europeas casi todo el curso y haber sumado 30 puntos en la primera vuelta.

Los 18 puntos del club en la segunda mitad fueron un aviso muy claro para la dirección deportiva, que debió haber afrontado los signos de signos de agotamiento del vestuario, con ejemplos como los problemas de Pablo Maffeo con la afición en el último partido en Son Moix del curso pasado.

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Pero el consejero delegado de fútbol, Pablo Ortells, no consideró que esos cambios fueran necesarios y, a pesar de invertir en jugadores de futuro como Pablo Torre o Jan Virgili, el equipo no tenía suficientes efectivos de garantía para subsistir en LaLiga EA Sports.

Otro impacto negativo en el ambiente dentro del vestuario fue el acto de rebeldía del que fuera capitán, Dani Rodríguez, contra el entrenador Jagoba Arrasate, al que criticó públicamente, lo que le supuso un castigo que tardó en completarse con su salida.

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El jugador fue excluido, pero no terminó por rescindir su contrato hasta mediados de diciembre, lo que suponía tener en el vestuario a un capitán castigado por el entrenador.

Se sumó al ambiente enrarecido la falta de fútbol que tuvo el equipo de Arrasate en la primera vuelta y un calendario de inicio muy difícil, con lo que el Mallorca sólo sumó dos puntos en sus primeros siete partidos y quedó condenado a luchar por la permanencia cuando el proyecto aspiraba a ser top diez a final de temporada.

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El juego y los resultados mejoraron, pero una nueva mala racha de resultados le lastró entre enero y febrero, después de que el equipo desaprovechara una oportunidad única de alejarse de la zona baja en el primer partido del 2026 contra el Girona (1-2) en Son Moix.

En el mercado de enero, las únicas soluciones que aportó la dirección deportiva fueron los fichajes de Kalumba Jr., que ha participado esporádicamente y a quien el propio Arrasate calificó como "un jugador de futuro", y Zito Luvumbo, que ha tenido buenos partidos pero ha acabado por ser insuficiente.

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Inmerso en una dinámica derrotista, con varias semanas en descenso, el club decidió destituir al técnico vasco y fichar al argentino Martín Demichelis, el extécnico del argentino River Plate y del mexicano Monterrey, que ha logrado la mitad de los puntos en juego en los 12 partidos que ha dirigido, 18, uno menos de los que le hubieran salvado.

El suyo ha sido un buen tramo de juego y sensaciones, con victorias de mérito como la del Real Madrid (2-1), pero en los partidos clave ha fallado, desaprovechando ventajas como la de Osasuna (del 0-2 al 2-2 en el descuento), la de Elche o ante el Alavés (ambas del 0-1 al 2-1).

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Cubrir el expediente en cualquiera de los partidos marcados en rojo en el calendario hubiera servido para salvar la papeleta, e incluso hubiera bastado no desaprovechar el 2-0 a favor en los dos duelos contra Osasuna, que sigue en primera por empatar ambos choques en tiempo añadido frente al Mallorca.

La caída definitiva fue en la penúltima semana, cuando perdió de la peor manera contra Getafe (3-1) y Levante (2-0) para consumar un descenso que, por difícil que parezca, estuvo durante varios minutos de la última jornada a un gol de evitarse.

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Sin embargo, los milagros son milagros porque ocurren esporádicamente, y este Mallorca no se ha salvado porque en los despachos se han tomado decisiones equivocadas que, junto a la justicia que siempre acaba ejerciendo el terreno de juego, han derrumbado un proyecto que ha pasado de ir al alza a caerse en 18 meses. EFE

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