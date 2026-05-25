Al menos 15 muertos en nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Al menos 15 personas han muerto este lunes en bombardeos ejecutados a primera hora del día por Israel contra varios puntos en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, los ataques han alcanzado dos coches y una motocicleta en los alrededores de la localidad de Jarmaq, concretamente en sendas carreteras que conectan la ciudad en Kfar Raman y Jardali.

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Otras tres personas han muerto y varias más han resultado heridas en un bombardeo sobre un edificio que ha quedado destruido en Al Dueir. Entre los muertos hay dos hermanas, Asriya y Subhiya Muhamad Zeino Qansu, quienes estaban en su domicilio recibiendo condolencias por la muerte de su madre, quien había fallecido por la mañana.

En esa misma localidad continúa la búsqueda de una mujer que quedó sepultada bajo los escombros de su casa en un bombardeo de hace dos días. El Ejército desplazó una excavadora para ayudar en las labores de rescate, pero pese a haber coordinado la inciativa con Israel se reanudaron los ataques y obligaron a retirarse al grupo.

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Ya por la tarde, han muerto cuatro personas y tres más están heridas por un ataque de la aviación israelí sobre el cementerio de Kafar Reman.

Además, las fuerzas israelíes han bombardeado Kafar, en el distrito de Bint Yebeil, han destruido un edificio comercial en la carretera Habush-Nabatiye y han bombardeado intensamente con artillería las localidades de Frun, Hadatha, Tulén, Safad al Batij, Al Yamiya, Aita al Yabal y Haris.

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El portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido a primera hora del día órdenes de evacuación para diez localidades en el sur de Líbano --Kfar Raman, Nabatiye al Tahta, Al Luiza, Sajd, Ain Qana, Haruf, Zibdin, Al Dauir, Adshit al Shaqif y Maydun-- de cara a bombardeos contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá.

"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar con firmeza contra él", antes de reclamar a la población de estas localidades que se aleje "al menos mil metros" de las mismas. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y medios de combate, pone en peligro su vida", ha zanjado.

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El Ejército ha informado más tarde de una oleada de ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en Tiro y otras zonas del sur de Líbano en represalia por los recientes ataques con drones por parte de la milicia chií libanesa.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con casi de 3.200 muertos desde entonces.

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En concreto, este lunes el Ministerio de Sanidad ha informado de 3.185 fallecidos y 9.633 heridos en ataques israelíes desde el 2 de marzo hasta el 25 de mayo.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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