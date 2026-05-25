Aimotion y Google Cloud colaboran para escalar el marketing de la industria automotriz impulsada por IA a nivel mundial

PR Newswire

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SINGAPUR, 24 de mayo de 2026

SINGAPUR, 24 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En la sesión de debate "Boundless Cloud, Global Motion" en la sede de Google en Asia-Pacífico, Aimotion, empresa de IA especializada en marketing automotriz de alto costo y ciclo de decisión largo, presentó una solución de embudo completo "Automotive + AI Social Media Lead Generation" (Generación de clientes potenciales en redes sociales para la industria automotriz y la IA) basada en Google Cloud. La alianza aborda directamente una desconexión crítica del sector: la brecha operativa entre el tráfico fragmentado de las redes sociales y la conversión real de clientes potenciales durante una expansión a nivel mundial.

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Al integrar la infraestructura escalable de Google Cloud con los conjuntos de datos de su propiedad para los diferentes segmentos industriales de Aimotion, incluidos millones de personas compradoras y activos visuales automotrices, la solución rompe los silos tradicionales entre la adquisición de tráfico y las ventas. "Para poner realmente en práctica la IA, los modelos genéricos no son suficientes; los datos específicos de diferentes segmentos del sector son fundamentales", declaró Hongyu Zhang, director ejecutivo de Aimotion. "Estamos orgullosos de permitir que los sistemas de IA agéntica ofrezcan un valor operativo medible para los fabricantes de automóviles".

Flujo de trabajo multiagente para marketing de extremo a extremo

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La plataforma automatiza el embudo de marketing automotriz mediante una arquitectura especializada de múltiples agentes:· Agente de producción creativa: escala la producción de creatividades de marketing localizadas, videos de formato corto y transmisiones en vivo asistidas por IA para su distribución global.

· Agente de crecimiento: automatiza las interacciones con los clientes en tiempo real mediante los canales de mensajería, acelera los tiempos de respuesta de los clientes potenciales y maximiza las conversiones de citas en salas.

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· Agente de inteligencia de datos: ofrece análisis en tiempo real para optimizar el embudo de conversión e impulsar las decisiones comerciales respaldadas por datos de manera continua.

Impacto medible: escalar las operaciones y garantizar la confiabilidad

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En las implementaciones empresariales, la solución de Aimotion ofrece retornos comerciales inmediatos. Al condensar un proceso de producción de video manual estándar de 4 horas en solo 10 minutos, el sistema genera un aumento de más de 30 veces en la eficiencia operativa para los concesionarios de automóviles.

Además, un sistema automatizado de inspección de calidad impulsado por Google Cloud reduce los errores fácticos y las alucinaciones de IA en un 21 % en escenarios multilingües complejos y mantiene una tasa de contenido altamente utilizable de más del 93 %. Esto mitiga de manera efectiva los riesgos de seguridad de la marca, lo que transforma la IA en una solución confiable y lista para la producción.

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A medida que la industria automotriz cambia hacia operaciones globales profundas y compromiso con el cliente, la colaboración entre Aimotion y Google Cloud ofrece un plan replicable y de alta eficiencia para la actualización inteligente del sector.

CONTACTO: contact@ai-motion.ai

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FUENTE AIMOTION SDN. BHD