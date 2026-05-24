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Meloni condena el "grave ataque ruso" a infraestructuras civiles en Ucrania

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Roma, 24 may (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó este domingo el "grave ataque ruso" que ha vuelto a golpear las infraestructuras civiles y subrayó el "aumento progresivo" del nivel de armamento utilizado.

"Nuestra solidaridad va a la población ucraniana, que desde hace más de cuatro años sufre las dramáticas consecuencias de esta guerra de agresión", afirmó la mandataria italiana a través de un comunicado.

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Meloni expresó su "firme condena" al ataque, que ha causado dos muertos y 69 heridos, según las autoridades ucranianas, sumándose así a la lista de presidentes, primeros ministros y titulares de Exteriores europeos, además de Canadá.

La jefa del Gobierno italiano concluyó su mensaje asegurando que Roma continuará trabajando "con determinación" junto a sus socios europeos e internacionales para facilitar el camino hacia una paz "justa y duradera".

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